Dødstallet stiger efter bombeangreb

Ifølge myndighederne i Sri Lanka har over 300 mennesker mistet livet i påskeangrebet

Dødstallet efter bombeangrebet i Sri Lanka påskesøndag er steget til mindst 310 personer. Det oplyser Sri Lankas forsvarsminister ifølge Washington Post.

Tidligere var antallet af dræbte opgjort til 290.

Bombeeksplosionerne ramte tre kirker og hoteller, der var populære blandt udenlandske turister. Flere af angrebene blev udført af selvmordsbombere.

Blandt de dræbte er mindst 39 udenlandske statsborgere, herunder tre danskere. Der er tale om tre af den danske erhvervsmand Anders Holch Povlsens børn.

Ifølge Sri Lankas regering er angrebene udført af en lokal islamistisk gruppering med navnet National Thowfeek Jamaath. 40 personer er anholdt, oplyser politiet her til morgen.

Angrebene har efterladt mere end 500 sårede og beskrives som det værste anslag i landet siden borgerkrigens afslutning i 2009.

Natten til tirsdag dansk tid har Sri Lankas præsident, Maithripala Sirisena, underskrevet et dekret, der giver landets militær vidtrækkende beføjelser.

Blandt andet er der udstedt et landsdækkende forbud mod at bevæge sig udenfor om natten, skriver Associated Press.

Det præsidentielle dekret giver militæret mulighed for at tilbageholde og anholde mistænkte baseret på umiddelbar mistanke.

