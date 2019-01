Dødstallet stiger efter terrorangreb på luksushotel

Islamister påtager sig skylden for angreb på hotelkompleks i Nairobi, Kenya

Mindst 15 personer mistede livet, da militante med sprængstoffer og skydevåben tirsdag angreb et hotelkompleks med kontorer, caféer og restauranter i Nairobi, Kenya.

Der var tale om et koordineret angreb, som omfattede et selvmordsangreb, skriver nyhedsbureauet AFP.

Angrebet begyndte midt på eftermiddagen lokal tid med en eksplosion rettet mod tre biler uden for en bank.

Samtidig udløste en selvmordsbomber en sprængladning i hotellets lobby. Et uoplyst antal gæster kom alvorligt til skade, oplyser landets nationale politidirektør, Joseph Boinnet.

Sent tirsdag aften, omkring otte timer efter angrebet begyndte, oplyser Kenyas indenrigsminister, Fred Matiangi, at alle bygninger er sikret.

- Situationen er under kontrol. Lad os alle huske på, at terrorisme aldrig vil besejre os, siger Fred Matiangi, der ikke bekræfter antallet af dræbte og sårede.

Folk bliver evakueret fra området. Foto: Reuters

Somalias islamistgruppe al-Shabaab har taget skylden for angrebet.

Det var al-Shabaab, som i 2013 stod bag et angreb mod butikscentret Westgate Mall i Nairobi, hvor 67 personer blev dræbt.

I 2015 tog al-Shabaab skylden for et angreb mod et universitet i Kenya, som kostede 147 personer, de fleste studerende, livet.

Truer med gengæld

Efter at kenyanske soldater i 2011 gik ind i Somalia, har al-Shabaab truet med gengældelse. Siden har gruppen dræbt hundredvis af mennesker i Kenya.

Det danske udenrigsministerium har i et tweet advaret om angrebet ved DusitD2 Hotel i Nairobis Westlandsområde.

- Hold dig væk fra stedet. Følg de lokale myndigheders anvisninger, lyder det.