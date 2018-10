Dømt for at hjælpe under 11. september: Her bliver han ført ud i friheden

Den ene af de eneste to personer, der er dømt for deres rolle i angrebene 11. september, er en fri mand

Selvom næsten 3000 mennesker blev dræbt i angrebene på New York og Washington 11. september 2001, er kun to personer nogensinde blevet dømt for deres rolle i angrebene.

Den ene af de to mænd er nu blevet løsladt.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt nyhedsbureauet AP.

Således har den 44-årige Mounir el-Motassadeq nu afsonet hovedparten af den dom på 15 års fængsel, han fik for sin rolle i angrebene, og mandag blev han fløjet fra Tyskland til sit hjemland Marokko, som han er blevet udvist til.

Det bekræfter de tyske myndigheder.

- Det er en god fornemmelse af vide, at hr. Motassadeq er ude af landet, siger Hamborgs indenrigsminister Andy Grote til AP.

Mounir el-Motassadeq bliver ført fra en helikopter til en anden i lufthavnen i Hamborg. Herfra blev han fløjet til Frankfurt, hvorfra han blev fløjet til Marokko. Foto: AP

Motassadeq blev dømt for at have hjulpet Mohamed Atta, Marwan al-Shehhi og Ziad Jarrah, der alle var Hamborg-baserede selvmordspiloter, som tog del i angrebene i 2001. Han blev dømt for at være medlem af en terrororganisation og for medskyld i drabet på de 246 passagerer og besætningsmedlemmer, der var om bord på de fire fly, der blev brugt i angrebene.

Dækkede over terrorister

Ifølge dommen var han bevidst om, at de tre selvmordpiloter havde i sinde at kapre og nedstyrte flyene, om end han ikke nødvendigvis har kendt til den fulde plan. Han blev dømt for at have dækket over dem og hjulpet til at opretholde deres facade som universitetsstuderende. Det gjorde han blandt andet ved at foretage betalinger på deres vegne.

Motassadeq erkendte, at han havde trænet i en al-Qaeda-lejr, men han hævdede, at han ikke kendte til vennernes planer om at angribe USA.

- Jeg sværger ved Gud, at jeg ikke vidste, hvad de ville gøre, råbte han ved domsafsigelsen i 2003. Han fik sin endelige dom ved en føderal domstol i 2006.

Mounir el-Motassadeq som han så ud i 2005. Arkivfoto: AP

Sendt med passagerfly

Terroristen blev løsladt på betingelse af, at han lod sig deportere til Marokko. Han vil blive anholdt, hvis han nogensinde vender tilbage til Tyskland.

Det tyske medie Bild fulgte med den nu løsladte terrorist i flyet mod Marokko. Her viser billeder en smilende Motassedeq, der sidder i flyet blandt de øvrige passagerer.

- Havde jeg vist, det var ham, havde jeg ombooket, lyder det blandt andet fra en medpassager, som Bild har talt med.

Helikopteren med Mounir el-Motassadeq på vej mod Frankfurt. Foto: AP

Det er ifølge AP uvist, hvilken skæbne der venter Mounir el-Motassadeq i Marokko.