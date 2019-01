Efterforskningsleder: Terrorister lod britisk turist gå inden drabet på danske Louisa

Marokkansk efterforskningsleder løfter sløret for detaljer omkring drabene på to skandinaviske turister

De grufulde drab på to unge skandinaviske turister 17. december 2018 kunne aldrig have fundet sted, hvis få omstændigheder havde været anderledes.

Det fortæller den marokkanske efterforskningsleder Abdelhak Khaim i et interview med mediet Telquel.

Her fortæller han nemlig i detaljer om de forklaringer, som de formodede drabsmænd har givet efter anholdelsen.

Ifølge efterforskningslederen mødte de fire nu anholdte mænd 12. december, hvor de aftalte deres ugerning om at begå drab i Islamisk Stats navn. Målet var, at de enten skulle angribe turister eller myndigheder.

Ambassadør: Dobbeltdrab-mistænkte blev radikaliseret på en uge

Dagen efter svor de troskab til Islamisk Stat i en video, inden de 14. december barberede sig og tog en taxa til Imlil-området.

De fire hovedmistænkte i sagen svor troskab til Islamisk Stat inden drabene.

Kunne være sluttet der

Undervejs blev mændene stoppet af politiet, og deres grufulde gøremål kunne allerede være endt der.

- De havde aftalt, at hvis politiet undersøgte dem, ville de slå til, siger Abdelhak Khaim.

Men betjentene ville kun se mændenes id-papirer, hvorefter de lod dem fortsætte.

Da mændene ankom til stedet, ledte de efter et offer og et oplagt gerningssted. Men de fleste steder var der for mange mennesker til, at de kunne finde deres offer, fortæller efterforskningslederen.

- Enten var der turister, som var ledsaget af guider, og ellers var der marokkanere i området, siger han.

Se også: Efter drab på danske Louisa: Mistænkte kræves undersøgt for terror

Fortalte han var muslim

Om morgenen 16. december forlod en af mændene gruppen. Efterforskerne ved endnu ikke hvorfor, men han var efterfølgende fortsat i kontakt med de øvrige og fortalte dem, at han ville 'forberede deres flugt'.

Inden de tre resterende mænd udså sig de to skandinaviske piger, som skulle vise sig at blive ofre for udåden, stødte de ifølge britiske The Sun og Daily Mail på en britisk turist, som de i første omgang havde udset sig som mål for deres angreb.

Manden fortalte dog, at han var muslim, hvorfor de lod ham være, har de mistænkte mænd forklaret til efterforskningslederen ifølge de britiske medier. Han fortæller dog, at efterforskerne ikke ved, om manden virkelig var muslim, eller om det var noget, han påstod, fordi han blev skræmt af mændene.

Politiets efterforskere i det område, hvor drabene fandt sted. Foto: 2M.ma

Se også: Marokkansk politi: Her er hjernen bag uhyggeligt dobbeltdrab

Ville vække ofre først

Terroristerne fortsatte derfor med at lede efter et mål, og her stødte på de på de to skandinaviske kvinder, som om aftenen var i færd med at lede efter et sted, hvor de kunne sætte telt op.

Mændene besluttede sig for at vente til om natten, og de slog derfor selv lejr omkring 150 meter fra stedet, hvor de to kvinder havde slået telt op.

Mændene satte en alarm til midnatstid, hvor de begav sig mod kvindernes telt. Her lavede de støj uden for teltet for at vække dem, inden de dræbte begge kvinder.

Se også: Marokkansk politi: De var der for at slå turister ihjel

Efterfølgende flygtede mændene fra stedet, men i skyndingen glemte en af mændene sine identifikationspapirer i deres lejr, hvorfor efterforskerne efterfølgende hurtigt vidste, hvilken retning de skulle kigge i.

Stoppet i bus

Ifølge Abdelhak Khaim var mændenes intention at flygte til Algeriet og efterfølgende slutte sig til IS i Libyen.

Så langt nåede de dog aldrig, idet den ene mand først blev anholdt i Marrakesh, og siden blev de tre sidste mænd anholdt, da de var med bus på vej ud af byen.

Politiet valgte bevidst at vente med at slå til mod mændene, idet de frygtede, at de havde sprængstoffer, så de ville ikke forsøge at pågribe dem, mens bussen befandt sig i centrum af byen.

Da mændene blev pågrebet, fandt politiet flere knive og blod på mændenes tøj.

Dette konfiskerede politiet, da de pågreb mændene. Politifoto

De fire formodede terrorister står nu anklaget for drabene på de to kvinder, 24-årige Louisa Vesterager Jespersen og 28-årige Maren Ueland. I alt 22 personer har været anholdt for deres rolle i sagen.

Danske Louisa bliver lørdag mindet ved en højtidelighed i Ikast, har familien oplyst i en dødsannonce i Ugeavisen Grindsted.

Se også: Familie mindes Louisa på lørdag

Adskillige marokkanere har taget afstand fra de afskyvækkende drab. Her foran Danmarks ambassade i Marokko. Foto: Ritzau Scanpix

Se også: 'Nej til terrorisme': Marokko rystet af dobbeltdrabet på Louisa og Maren