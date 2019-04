Efterlyser turistbilleder fra Sri Lanka

Britisk antiterrorpoliti i London beder tirsdag folk, som er vendt hjem til Storbritannien fra Sri Lanka, om at indsende billeder til politiet fra bombeangrebene.

Det oplyser det britiske politi i en meddelelse.

Billederne skal bruges i forbindelse med retsmedicinske undersøgelser, fortæller fungerende chef for antiterrorpolitiet Alexis Boon.

- Vi leder specifikt efter billeder og optagelser, som er taget de pågældende steder i Sri Lanka umiddelbart før, undervejs eller efter angrebene 21. april.

- Materialet vil blive kigget igennem af betjente fra The Mets (London-politiet The Metropolitan Police, red.) antiterrorenhed for at vurdere det for brug i nogle senere retsmedicinske undersøgelser, siger chefen i meddelelsen.

Briterne skal uploade billederne til politiet via en hjemmeside. Britisk politi bistår desuden britiske familier i Sri Lanka. Også Danmark har sendt en delegation til Sri Lanka for at hjælpe danske statsborgere.

Anders Holch Povlsen indlagt efter bombemassakre

I påsken blev flere hoteller og kirker angrebet, og tirsdag er antallet af døde opgjort til 321 - af dem er otte briter. Desuden er tre danske børn blandt de dræbte.

På mediet CNN er billeder fra overvågning forud for det ene bombeangreb kommet frem. Video viser ifølge mediet en af bombemændene med en tung rygsæk.

Man ser på videoen manden klappe et barn på hovedet, før han går ind i kirken St. Sebastian i Katuwapitiya nord for hovedstaden Colombo. Der er også videooptagelser af manden inde i kirken. Her blev adskillige dræbt.

Få sekunder inden eksplosionen: Formodet terrorist fanget på video

Tirsdag skriver Islamisk Stats medie Amaq, at gruppen står bag bombeangrebene i Sri Lanka. Derudover har IS videreformidlet et billede af otte mænd, der ifølge den militante islamistiske gruppe står bag angrebene,

Der bliver dog ikke fremlagt nogen form for bevis for påstandene, og billedets ægthed er ikke bekræftet.