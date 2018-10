Ekspert om morderisk IS-boss: Jihad-Sally overlevede luftangreb

Nye meldinger om, at Islamisk Stats højst placerede kvindelige officer, den tidligere punk-sanger og husmor Sally Jones er i live efter at være erklæret død i 2017

Sally Jones lignede det, hun var, da en fotograf i julen 2004 forevigede den britiske husmor sammen med hendes senere fraskilte mand, Darren Dixon, og parrets nyfødte søn, Joe:

En ganske almindelig kvinde med deltidsjob i en skønhedsbutik i byen Canterbury og en halv-vild fortid som forsanger i punkbandet Krunch.

Ingen kunne dengang gætte, at Sally Jones skulle blive en af de mest efterlyste kvindelige terrorister i verden og opnå ikon-status blandt sine egne som rekrutteringschef, strateg i Islamisk Stats (IS) hovedkvarter i Raqqa og leder af kvindernes militante Anwar al-Awlaki-fløj.

En tilforladelig kernefamilie. Den senere jihad-brud og terror-leder i Islamisk Stat, Sally Jones, er her fotograferet i 2014 sammen med sin daværende mand, Darren Dixon og parrets nyfødte søn Joe. Sally Jones har også en nu voksen søn, som det ikke lykkedes hende at radikalisere. Foto: Ritzau Scanpix

FBI's topfolk må derfor have gnedet sig i hænderne, da det i juni sidste år blev meldt ud, at hun var blevet dræbt i et luftangreb syd for Raqqa under IS-højborgens kollaps. Problemet var, at der aldrig blev fremlagt dna-spor eller andre beviser for hendes død.

Jihad-enken kæmper videre

Nu bliver der så sået alvorlig tvivl om hendes skæbne. Med en anerkendt canadisk terror-ekspert og en fængslet, tidligere IS-kriger, Muhammed 'Turab' Ali, som kilder melder britiske medier ud, at 'Den hvide enke' lever i det nordøstlige Irak.

- Turab hævder, at hun (Sally Jones, red.) stadigvæk er i live og formentlig nu befinder sig i nogle af Islamisk Stats sidste besiddelser i Hajin eller As-Shafah, siger Amarnath Amarsingam ifølge nyhedsmediene The Mirror og Daily Mail, og han tilføjer lakonisk:

- Er det sandt, vil vi snart fange hende.

Junaid Hussain, den britiske jihad-leder Sally Jones alias Sakinahs anden ægtemand, blev dræbt i et droneangreb i 2015. Foto: Privatfoto

Amarnath Amarasingam har interviewet Turab i sin rolle som forsker i 'Program on Extremism' ved The Waterloo University i Ontario.

Den perfekte lokkedue

Påstanden om, at den nu omkring 51-årige Sally Jones er i live underbygges til dels af, at den anerkendte og yderst velunderrettede non profit-organisation The Counter Extremism Project stadigvæk nævner hende i nutid som en nøglefigur i IS.

Avadeh Moavini, forfatter til bogen 'Lipstick Jihad', har overfor BBC vurderet, at Sally Jones var været den perfekte lokkedue for unge kvinder. Samtidig havde hun et nyttigt indblik i, hvad der rørte sig i de vestlige landes dybeste samfundslag.

Der er heller ingen tvivl om, at Sally Jones var eller er determineret til det sidste. I sin sidste officielt kendte tweet skrev hun i 2016:

- Jeg gifter mig aldrig igen. Jeg forbliver loyal overfor min mand til mit sidste åndedrag!

***

Livsfarlig enke: Planlagde mord på dronning

Sally Jones - død eller levende? Der er nu meldinger om, at den britiske jihad-leder og rekurtteringschef i Islamisk Stat kæmper videre for kalifatet i det nordøstlige Irak. Foto: Privatfoto

Sally Jones og hendes på det tidspunkt niårige søn, Joe eller JoJo, tilsluttede sig officielt IS i Syrien i 2013. Det var efter hendes skilsmisse fra drengens far, Darren Dixon.

I Raqqa giftede hun sig med jihad-kriger og hacker-ekspert Junaid Hussain, som også var britisk. Hussain blev dræbt i et droneangreb i 2015.

På det tidspunkt havde 'Den hvide enke' etableret sig som en nøglefigur i organisationens propaganda-maskine med utallige Twitter-profiler og fangarme ude efter vestlige piger, som kunne lokkes til at blive jihad-brude.

IS-propaganda med 12-årig søn

Samtidig gjorde hun sig ifølge The Independent stærkt gældende strategisk. Hun stod angiveligt bag et planlagt mord-anslag rettet imod Dronning Elisabeth og Prins Philip i 2015. Sally Jones skal også have været 'mastermind' bag kidnapningen af en amerikansk krigsveteran, som senere blev halshugget af IS.

En gruppe kurdiske fanger bliver her henrettet i et 'grab' fra en IS-propaganda-video. Den cirka 12-årige dreng, der står som nummer to fra højre, er identisk med 'Den hvide enkes' yngste søn, JoJo med krigernavnet Hamza. Foto: Site Intelligence Group

Sally Jones udsendte tweets af sig selv med våben, og hun brugte sønnen JoJo som blikfang i video-propaganda. Drengen fik krigernavnet Hamza og gennemgik hård militærtræning.

Som 12-årig deltog han i en propaganda-video, som tilsyneladende viser en gruppe IS-drenge henrette tilfangetagne kurdere.

Det er ukendt, om JoJo er død eller levende.

