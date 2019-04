Få sekunder inden eksplosionen: Formodet terrorist fanget på video

En video af en formodet gerningsmand er blevet givet til det amerikanske medie CNN. I videoen kan man se en mand med en rygsæk, der går rundt om St. Sebastian-kirken i Negombo kort før eksplosionen.

Iført en mørke bukser, polotrøje og en stor rygsæk træder han ind i går han over pladsen foran kirken.

På vejen stopper han og klapper et barn på hovedet, inden han fortsætter mod kirken, hvor kommer ind i kirken gennem en sideindgang tæt på alteret.

Politiet oplyser ifølge CNN, at næste billede i videoen viser manden detonere bomben, men at den del af videoen ikke bliver publiceret. Politiet ønsker ifølge mediet ikke at kommentere videoen før efterforskning er færdig.

Se videoen øverst

Advaret om bombe-angreb: Her er dokumentet

Se også: Sorgens dag for terrordræbte børns skolekammerater

Verdens øjne har været rettet mod Sri Lanka mandag, hvor det samlede dødstal efter det blodige terrorangreb påskesøndag er oppe på 321 mennesker.

39 udlændinge fra intet mindre end 12 forskellige nationer har mistet livet, heraf tre børn af Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen og hustruen, Anne.

Sent mandag aften lokal tid udskrev Sri Lankas præsident, Maithripala Sirisena, et dekret, der erklærede undtagelsestilstand i landet. Det betyder, at militæret får en række beføjelser, som det normalt ikke har.

Blandt andet kan de tilbageholde og anholde mistænkte baseret på en umiddelbar mistanke. Sidste gang militæret havde så vidtrækkende beføjelser, var under borgerkrigen, der blev afsluttet i 2009.

Ekstra Bladet følger udviklingen i Sri Lanka tæt. Følg med her