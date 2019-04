Flere lande advarer om nye angreb i Sri Lanka

Både Australske og amerikanske myndigheder advarer om, at der kan ske nye angreb i Sri Lanka.

Australiens udenrigsministerium skriver, at 'terrorister sandsynligvis vil lave flere angreb i Sri Lanka', skriver nyhedsbureauet AFP.

Ministeriet tilføjer, at angrebene kan være vilkårlige og kan ramme steder, hvor turister opholder sig.

Derudover beder ministeriet folk om at genoverveje rejser til landet.

USA's ambassade advarer om, at man ikke skal besøge hellige steder i Sri Lanka.

De srilankanske myndigheder har udstedt udgangsforbud i landet i en søgen på flere implicerede i bombeangrebene 21. april, der har kostet omkring 253 mennesker livet.

Myndighederne har samtidig sagt til de muslimske borgere i landet, at de ikke bør besøge moskéer for at bede på grund af bombefare.

Sri Lankas præsident, Maithripala Sirisena, fortalte på et pressemøde fredag morgen, at myndighederne har kontrol over sikkerheden de næste par dage, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Myndighederne forventer at anholde 140 personer, der er involveret i Islamisk Stat, siger han.

Præsidenten fortæller, at regeringen bør tage ansvaret for angrebene på grund af ringe efterretninger. Han blev ikke oplyst om nogen trusler mod landet i midten af april, hvor han mødtes med landets forsvarsminister, siger han.

Landets politichef har oplyst præsidenten, at han træder tilbage efter angrebene, siger præsidenten.

Maithripala Sirisena rettede sig også en henvendelse til sin egen befolkning, hvor han bad de kristne srilankanerne om ikke at se på alle muslimer i landet som terrorister.

Det sker, efter at der har været meldinger om, at flere muslimske srilankanerne er blevet angrebet af kristne srilankanerne efter angrebene.