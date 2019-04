Forsker: Video af IS-leder er en torn i øjet på modstandere

Det har stor symbolsk betydning for Islamisk Stat, at organisationens øverste leder, Abu Bakr al-Baghdadi, angiveligt har vist sig på video for første gang i fem år.

Sådan lyder det fra Magnus Ranstorp, leder af terrorforskningen ved Forsvarshøjskolen i Sverige.

Baghdadi blev leder af Islamisk Stat i 2010, og under ham voksede organisationen i betydning de første år.

- Da Baghdadi gjorde sin første offentlige optræden, var det som om ånden i flasken var ude. Han startede en bevægelse, som blev verdens mest grusomme terrororganisation, men også den rigeste og den med mest fremgang, siger han.

- Nu ønsker han at vise sin relevans, og at han fortsat leder IS.

I sommeren 2014 udråbte IS og Baghdadi et kalifat - en stat ledet efter streng islamisk lov.

Men organisationen har de senere år lidt flere tilbageslag, og i marts mistede IS sin sidste by i Syrien, forklarer Ranstorp.

Vil kæmpe sig tilbage

Måske derfor viser al-Baghdadi sig nu, foreslår den svenske terrorforsker, selv om det ikke kan siges med sikkerhed.

- Det ligger implicit i ideologien, at man vil kæmpe sig tilbage, og at man kun har været udsat for et midlertidigt tilbageslag, siger Magnus Ranstorp.

- Ideologien lever videre, og den forandres fortsat flere steder. Det er ikke kun én gruppe. Den forstås forskelligt lokalt.

Terrorforskeren fortæller, at IS fortsat har lokale støtter visse steder i blandt andet Libyen, Sahel-området, Nigeria, Østafrika, Yemen, Centralasien, Afghanistan og Filippinerne.

I maj vurderede irakiske sikkerhedsmyndigheder, at Baghdadi opholdt sig i Syrien nær grænsen til Irak.

Et forsigtigt bud er, at han kan have gemt sig i underjordiske tunneler, mener terrorforskeren.

- Det er en torn i øjet på anti-IS-koalitionen, som ikke er lykkedes med at få fat i lederen. Han vil vise, at man stadig kan regne med ham, siger Magnus Ranstorp.

Er det al-Baghdadi?

Mange højtstående IS-figurer er blevet dræbt omkring Baghdadi, og der har været historier om magtkampe i organisationen, fortæller han.

Derfor kan det have stor betydning for IS, hvis det viser siger sig at være Baghdadi, som i videoen kommenterer på flere aktuelle begivenheder.

- Det ligner meget al-Baghdadi. Men naturligvis må vestlige efterretningstjenester undersøge det. Man skal blandt andet undersøge, om stemmen passer, og om der er andre tekniske beviser for, at der er tale om Baghdadi, siger Magnus Ranstorp