Fransk hær dræber jihadist-boss

En af de mest efterstræbte, afrikanske jihadist-ledere er nu blevet ramt af sin egen brutale medicin i det nordøstlige hjørne af den uroplagede afrikanske stat Mali.

Det drejer sig om Bah Ag Moussa, som figurerer på USA's liste over verdens mest eftersøgte terrorister og stod i spidsen for den militære afdeling af den berygtede Al-Qaida-støttegruppe Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM).

Den krigeriske undergrunds-general blev opsporet af den franske hær som led i den særlige Operation Barkhane. I jagten på JNIM benyttede tropperne sig af både landsoldater og helikoptere.

Det oplyser nyhedsbureauerne, Reuters, AP og Namibia Press Agency, og den franske forsvarsminister, Florence Parly, har ikke tøvet med at anerkende den dødbringende mission.

Hærchef og højre hånd

- Som en historisk skikkelse i jhadist bevægelsen i Sahel (ørken-bælte tværs igennem det nordlige Afrika, red.) har Bah Ag Moussa været ansvarlig for utallige angreb mod Malis befolkning og internationale tropper, lød Florence Parlys umiddelbare erklæring.

Bah Ag Moussa har en fortid i Malis nationale hær under navnet Bamoussa Biarra, men markerede sig først for alvor under sit nye nom de guerre som militær leder af Al-Qaidas nordafrikanske fløj.

Den afrikanske terrorist Bah Ag Moussa blev dræbt som led i Operation Barkhane. Her er en af de franske kampsoldater i aktion. Foto: Alvaro Canovas/Getty Images

I JNIM var han nået til en position som den politiske leder, Iyad Ag Ghalis højre hånd.

Gruppen har i flere år også gjort livet surt for civilbefolkningen i nabolandene Niger og Burkina Faso, og den franske hær har i de seneste uger foretaget flere dødbringende angreb på regionens medlemmer af JNIM.

Drab på FN-folk

Den særlige Al Qaida-støttegruppe dukkede op i 2017 og har ifølge European Council of Foreing Relations jævnligt ved hjælp af egne medier taget ansvar for drab.

Det gælder blandt andet nedslagtningen af 10 repræsentanter for FN's fredsbevarende styrke i byen Aguelhoc og angreb på militære baser i Dieoura og Guiré.

Gruppens mål er angiveligt at udslette al udenlandsk, militær indflydelse og indføre islamisk lov i flere lande i Sahel-regionen.