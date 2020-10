Fransk minister: Fatwa var udstedt mod dræbt skolelærer

Fransk skolelærer var blevet udpeget som mål på nettet efter at have vist karikaturer i undervisningen.

Der var udstedt en fatwa mod den franske skolelærer Samuel Paty, der fredag blev dræbt på åben gade i en forstad til Paris.

Det siger den franske indenrigsminister Gérald Darmanin til radiokanalen Europe 1.

Ifølge ministeren spillede sociale medier en 'grusom rolle' i drabet. Således var den nu dræbte skolelærer udpeget som et mål blandt islamister på nettet.

En far til en skolepige og en kendt militant islamist havde udstedt fatwaen mod den 47-årige Paty.

- Vi er nødt til at fortsætte arbejdet mod online-had. Vi kan ikke blive ved med at sprede denne slags fatwa, lyder det fra ministeren.

11 dage før drabet havde skolelæreren vist karikaturer af profeten Muhammed i forbindelse med undervisningen. Det havde efterfølgende udløst store protester mod læreren og skolen blandt muslimske forældre.

Gerningsmand dræbt

De to personer, der menes at stå bag fatwaen mod skolelæreren, er begge blandt de i alt 11 anholdt i sagen. Ifølge ministeren var Paty ikke lærer til datteren til den nu anholdte far, der skulle stå bag fatwaen.

Anklagemyndigheden er nu i gang med at vurdere, hvorvidt de kan blive anklaget for at bistå i en terroraktion, lyder det fra Darmanin.

Den 18-årige mand, der menes at stå bag drabet på læreren, blev skudt adskillige gange af politiet efter drabet og mistede også selv livet. Den russisk-fødte tjetjener var ikke i forvejen kendt af politiet og var registeret som flygtning i Frankrig.

Efter drabet tog den 18-årige et billede af den halshuggede lærer og lagde billedet på sociale medier. Politiet fandt efterfølgende også billedet på hans telefon, efter han var blevet skuddræbt.

Det brutale drab fik i weekenden tusindvis af franskmænd til at gå på gaden i medfølelse med den dræbte lærer og i protest mod ekstremistisk islamisme.

