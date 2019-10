Frigiver video: Her bliver IS-lederen angrebet

'Her ser vi målet for angrebet - det sted, hvor Baghdadi skjulte sig.'

Det bliver general Frant McKenzie, der var med til at lede missionen mod den nu døde leder af islamisk stat, citeret for af amerikanske forsvarsministerium på Twitter.

Få dage efter den nu afdøde leder af Islamisk Stat, Abu Bakr al-Baghdadi, er blevet bekræftet død af den amerikanske præsident Donald Trump, frigiver Pentagon videooptagelser og billeder fra det sted, hvor USA satte angrebet ind.

På videoen ser man de amerikanske tropper nærme sig en bygning, hvor verdens mest eftersøgte mand havde gemt sig.

'Ved området, krigere fra to forskellige steder i nærheden begynder at affyre mod det amerikanske flyvevåben, der deltog i angrebet', udtaler general Frant McKenzie videre i et tweet.

Generalen bliver videre citeret på Twitter for at sige, de forsøgte at få folk ud fra bygningen på fredelig vis for at undgå drab på civile og for at beskytte de børn, de regnede med ville være til stede.

Abu Bakr al-Baghdadi døde angiveligt i weekenden, da han efter at være blevet trængt op i en krog af amerikanerne detonerede en bombe og sprængte sig selv i luften.

Det gjorde han i en tunnel under et hus, der kollapsede med eksplosionen.

Donald Trump forklarede på et pressemødet lørdag, at amerikanerne tog dna-prøver af Abu Bakr al-Baghdadis ligdele. Dna-testen viste på stedet, at det var IS-lederen, der var død.

