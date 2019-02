Grædefærdig far bønfalder briterne: Tilgiv pigerne

Ulykkelig far bønfalder den britiske befolkning om at hjælpe og bære over med hans datter og to veninder efter deres eventyr i Islamisk Stats terror-højborg

Hussen Abase ved, at hans datter står over for en hel nation af modstandere.

Det forhindrer ikke den 52-årige brite i at tage sin teenagedatter Amira og to andre unge jihad-brude strandet i Syriens efterkrigshelvede i forsvar og bede Storbritannien om hjælp og forsoning.

- De begik en fejltagelse. Nu bør man tilgive pigerne. Unge mennesker glemmer at tænke sig om. De er sårbare og lette at snyde, siger Hussen Abase til Sky News på vegne af sin nu 18-årige datter og de to veninder, der i 2015 pludselig forlod Bethnal Green Academy i London.

De tre unge IS-rekrutter fanget af et overvågningskamera i lufthavnen Gatwick i februar 2015. Foto: Ritzau Scanpix

Kort efter krydsede de tre piger på 15, 15 og 16 år Tyrkiets sydlige grænse med kurs mod den syriske by Raqqa for at lade sig rekruttere som jihad-brude og 'fødemaskiner' i Islamisk Stats (IS) højborg.

Nødråb fra gravid veninde

Den vækkelse er dampet af efter terrororganisationens og kalifatets totale nederlag. De tre unge kvinder opholder sig i Syrien, og i dagbladet The Times har en af dem, Shamima Begum nu i overført betydning smidt et kanonslag.

Hussen Abase har ikke været i kontakt med sin datter længe. Han ved kun, at hun giftede sig med en IS-kriger og sandsynligvis opholder sig i en af bevægelsens lommer i Syrien.

Men venindens opsigtsvækkende udtalelser under overskriften 'Bring me home' får nu Amira Hussens far til at gå i forbøn for pigerne.

Hussen Abase, far til den forsvundne jihad-brud Amira, håber at blive genforenet med datteren i London. Han er klar til at give hende et knus. Foto: Laura Lean/Ritzau Scanpix

Shamima Begum er enke og højgravid og trygler om lov til at komme hjem til sine forældre i London efter at været blevet beskyldt for spionage og tortureret af sine egne.

Nægter at sige undskyld

Den unge britiske krigsenke mistede i den væbnede kamps kaos to børn, som døde af sult, og eventyret endte i forrige uge med, at hun i desperation flygtede igennem ørkenen til en flygtningelejr i Raqqa.

Nu er Shamima Begum bange for også at miste sit tredje barn. Men over for The Times, som har mødt hende i lejren, nægter hun at undskylde.

Shamima fortryder udtrykkeligt IKKE, at hun sluttede sig til Islamisk Stat, selvom hun erkender, at organisationens ledelse var 'korrupt og undertrykkende'.

Private fotografier af de tre britiske skoleveninder, før de drog i hellig krig i Syrien i 2015. Fra venstre er det Kadiza Sultana, Amira Abase og Shamima Begum. Foto: Metropolitan Police/Ritzau Scanpix

Shamima Begum vil heller ikke tage afstand fra terror-massakren i Paris i 2015 og Islamisk Stats forbrydelser mod menneskeheden i Syrien og Irak.

Far er klar med et knus

I interviewet med Sky News er Hussen Abase stærkt påvirket af Shamima Begums beskrivelse af, at hun så et afhugget hoved i en spand.

- Det får mig til at overveje min holdning en ekstra gang. Fortryder hun ikke, hvad hun har gjort, har offentligheden ret til at sige nej til at lade hende komme hjem, siger han.

Amira Abasas far vurderer dog, at pigerne kan 'rettes op' i et tæt samarbejde mellem Storbritanniens myndigheder og deres forældre.

På spørgsmålet om, hvad han vil gøre, hvis han nogensinde bliver genforenet med sin datter, tøver Amiras far ikke:

- Jeg ville give hende et knus.

Amiras baggrund: Ikke-militant og kærlig

De britiske medier betoner, at Amira Abase voksede op i en kærlig, ikke-militant familie. Hun lod sig omvende af viral propaganda og veninderne Shamima Begum og Kadiza Sultanas begejstring.

Sidste år var der ubekræftede rygter fremme om, at Amira Abase muligvis var blevet dræbt i et russisk luftangreb.

Hendes mand, den australske IS-kriger Abdullah Elmir, mistede et par år tidligere livet i kampe med koalitionsstyrkerne.

Den unge jihad-brud var sidste gang i kontakt med sine forældre i sommeren 2016. Jihad-veninden Shamima Begum fortæller i sit interview med The Times, at hun har hørt, at Amira Abase stadigvæk er i live.

