Højreekstremister anholdt i Tyskland: Planlagde moské-massakre

En ekstremistisk gruppe planlagte angreb, der skulle være magen til angrebene i Christchurch i New Zealand sidste år

Medlemmer af en højreekstremistisk gruppe i Tysland, som blev anholdt fredag under en omfattende antiterror-aktion, havde planer om at begå skudmassakrer i moskéer.

De planlagte angreb, som skulle være magen til angrebene i Christchurch i New Zealand sidste år. Det skriver Der Spiegel og dagbladet Bild.

Se også: Stor aktion i Tyskland: 12 anholdt

I Christchurch blev 51 mennesker dræbt ved masseskyderi i to moskéer. I alt 12 personer blev anholdt under politiets aktion.

Gruppen ville anvende halvautomatiske våben ved det planlagte angreb.

Den formodede leder af gruppen, som er kendt af myndighederne, og som havde været under observation, havde gennemgået planer i detaljer for sine medsammensvorne ved et møde i sidste uge, rapporterer Der Spiegel.

Politiets efterforskere fik kendskab til planerne fra en person, som havde infiltreret gruppen, skriver både Der Spiegel og Bild søndag.

Politiets aktion, der omfattede ransagninger, blev sat i værk for at få klarlagt, om gruppen allerede havde skaffet sig våben og andet udstyr til de planlagte angreb.

Ifølge anklagemyndigheden stiftede fire af de anholdte det, som anklagerne betegner som 'en terrororganisation', i september sidste år. De har jævnligt holdt møder og kontaktet hinanden telefonisk og på nettet.

De 12 mistænkte tæller også en politibetjent, der tidligere har været suspenderet fra tjeneste på grund af mistanke om, at han havde forbindelser til den yderste højrefløj.

De 12 mistænkte blev anholdt i seks forskellige delstater.

Den tyske regering optrappede sidste år indsatsen mod politisk vold fra højregrupper. Indsatsen kom efter en periode med flere hadforbrydelser.

Blandt andet blev den kristendemokratiske politiker Walter Lübcke, som var engageret i flygtningespørgsmål, dræbt i juni. I oktober blev Tyskland rystet af et angreb mod en synagoge i byen Halle, hvor to mennesker blev dræbt.