Holch Povlsen-familien takker for støtte

I en sms, der blev læst op ved en mindehøjtidelighed, takker Anders Holch-Povlsen og hans hustru for støtten efter de mistede tre af deres børn til terror

Anders Holch-Povlsen og hans kone Anne er 'dybt taknemmelige' over den kærlighed, de har mødt, efter tre af deres fire børn omkom i et terrorangreb på Sri Lanka.

Det gør de i en sms, der blev læst højt ved en mindehøjtidelighed i Brande torsdag aften.

Det skriver Herning Folkeblad.

'Vi sender jer de kærligste hilsner, kærligste tanker, og er dybt taknemlige over alt den hjertevarme vi har modtaget de seneste dage,' lød det ifølge avisen i sms'en.

7000 borgere var torsdag aften mødt op på Brande Torv til en mindehøjtidelighed for ofrene for terrorangrebet.

Sms'en blev læst op fra scenen af præst Arne Holst-Larsen til de mange fremmødte.

'Tabet af vores elskede børn Alma, Agnes og Alfred er helt ubegribeligt', læste præsten højt ifølge Herning Folkeblad.

'Med de mange dejlige mennesker vi har omkring os, nære venner, dygtige kolleger og vores kærlige familie vil vi sammen komme gennem det. Vi sætter umådelig stor pris på den medmenneskelighed, der også vises i Brande i aften - overfor ikke kun vores familie og børn, men over for alle ofrene for de grusomme handlinger på Sri Lanka. Anders & Anne'.

To minutters stilhed

Mindehøjtideligheden var arrangeret af Brande City, der havde fået familien Holch Povlsens accept.

På torvet blev der sunget sange, bedt for ofrene, tændt fakler og holdt to minutters stilhed.

Torsdag aften var der også mindehøjtidelighed i Stavtrup, hvor familien bor. Et fakkeltog gik fra Rema 1000 til Constantinsborg, Holch Povlsens-familiens hjem.

Århus Stiftstidende skriver i en reportage fra fakkeltoget, at deltagerne dannede en cirkel på gårdpladsen, og at Anne og Anders Holch Povlsen kom ud og stod foran huset et par minutter sammen med de mange deltagere.

I København og Odense blev der onsdag ligeledes holdt mindehøjtideligheder.

