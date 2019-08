Inspirerer hinanden til massedrab: - Det er en ond cirkel

Kort tid før at en bevæbnet gerningsmand lørdag skød og dræbte 20 mennesker i et storcenter i El Paso, Texas, blev et hadfyldt og racistisk manifest på fire sider lagt ud på internetforummet 8chan.

Under titlen 'Den ubehagelige sandhed' beskriver den formodede gerningsmand, en 21-årig amerikaner, sine motiver bag angrebet.

Og platformen 8chan er langtfra tilfældigt valgt. Det vurderer Frederik Kulager, der er journalist på Zetland og som i mange år har studeret mørkenettet og anonyme fora som 8chan.

- De her sider er opstået ud fra ideen om, at ytringsfrihed ikke har nogen grænser, og at folk skal kunne skrive, hvad de vil, uden at blive blokeret. Men vi kan se, at disse fora i dag virker som en form for moderne terrorceller.

- Man kan slet ikke forestille sig, hvor forfærdelige ting der bliver skrevet derinde, siger Frederik Kulager.

Manifest uploadet 19 minutter før massakre

Det er endnu ikke bekræftet, at det er gerningsmanden fra El Paso-angrebet, der står bag manifestet, men det er den teori, politiet arbejder ud fra.

- Lige nu har vi et manifest fra dette individ, der i en vis grad indikerer en forbindelse til en potential hadforbrydelse, lød det søndag på en pressekonference fra politichef Greg Allen. Det skriver flere amerikanske medier, herunder CNN.

Ifølge Frederik Kulager er det primært unge, hvide mænd, der figurerer på sider som 4chan og 8chan.

- Det er en masse mænd, der er enige om, at Vesten er i forfald. De ser sig som en slags moderne tempelriddere og finder stor fællesskabsfølelse i at hade jøder, muslimer og nu også latinamerikanere, forklarer han.

Vil inspirere andre

'Den ubehagelige sandhed' starter med at støtte terrrorangrebet i Christchurch i New Zealand i marts, hvor to moskeer blev angrebet og 51 dræbt.

- Generelt støtter jeg Christchurch-skytten og hans manifest. Dette angreb er en reaktion på den latinamerikanske invasion af Texas, står der blandt andet i manifestet, som Ekstra Bladet er i besiddelse af.

Se også: 20 personer er dræbt i skyderi i butikscenter i Texas

Også dengang havde gerningsmanden skrevet og offentliggjort et manifest på 8chan forud for sit angreb i Christchurch.

Det 82 sider lange manifest er siden blevet klassificeret som forkasteligt og er erklæret forbudt. Inden da kom det dog frem, at gerningsmanden nævnte Anders Behring Breivik som inspirationskilde.

- For de her mænd handler det om at starte en bevægelse og inspirere andre. Gerningsmanden fra Christchurch støttede Breivik, og nu bakker gerningsmanden fra El Paso-angrebet op om Christchurch-massakren, siger Frederik Kulager.

En ond cirkel

Studerer man de forskellige manifester, vil man se, at de samme ord og begreber går igen. Blandt andet nævnes 'invasion' og 'The Great Replacement', altså ideen om, at muslimer og jøder er ved at udskifte den hvide befolkning.

- De er ekstremt bevidste om, hvordan de bedst muligt kan udbrede deres manifest og udnytte den efterfølgende medieomtale. Og vi kan se, at de bruger de samme ord og vendinger og dyrker hele ideen om, at de etablerede medier lyver, mens 8chan er sandheden.

- Det er en ond cirkel, fortæller Frederik Kulalger.

Hvad kan man gøre for at komme de her sider til livs? Hvis myndighederne lukker 8chan, må man formode at stifterne blot vil oprette et nyt site under et andet navn?

- Der er ikke så meget at stille op, men man kan gøre det sværere at google sig frem til de her steder og dermed begrænse spredningen at sidernes indhold, herunder manifesterne, siger Frederik Kulager.

Risikerer dødsstraf

Ud over de 20 dræbte meldes mindst 24 personer såret ved skyderiet i El Paso. Den anholdte 21-årige mand er ifølge amerikanske medier fra byen Allen nær Dallas, der ligger knap 1100 kilometer øst for El Paso.

Han er tiltalt for overlagt drab, hvilket vil sige, at han kan idømmes dødsstraf, oplyser anklager Jaime Esparza.

Hyldet som helt efter massakre: Forsøgte at bære skræmte børn i sikkerhed

GALLERI : De ti mest dødelige masseskyderier i USA