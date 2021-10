Irakiske styrker har fanget højtstående IS-medlem

Det er lykkedes irakiske sikkerhedsstyrker at fange Sami Jasim al-Jaburi, der formodes at være et højtstående medlem af Islamisk Stat.

Det har den irakiske premierminister, Mustafa Al-Kadhimi, meddelt på Twitter mandag morgen ifølge Reuters.

Det siges, at al-Jaburi har ansvaret for terrororganisationens finanser, og samtidig ses han som stedfortræder for den dræbte IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi.

Al-Jaburi var også et tidligere medlem af terrorgruppen al-Qaida i Irak.

I september 2015 udpegede det amerikanske finansministerium al-Jaburi som en global terrorist, og der lå en dusør på fem millioner dollars - svarende til cirka 32 millioner kroner - for alle oplysninger om ham.

