IS tager skylden for bomber mod kirke

Mindst 18 mennesker har mistet livet, efter at to bomber søndag detonerede foran en romersk-katolsk katedral i Filippinerne.

Nyhedsbureauet AP skriver, at dødstallet er 21, og at 71 mennesker er såret.

Den første bombe gik af i eller tæt på en katedral under en messe på øen Jolo.

Mens sikkerhedsstyrker og politi hastede til stedet, eksploderede endnu en bombe foran katedralen.

Mindst fem af de dræbte er fra sikkerhedsstyrken.

Myndighederne har ikke sagt noget om, hvem der står bag attentatet, men søndag aften har Islamisk Stat (IS) påtaget sig skylden, rapporterer efterretningsgruppen SITE, der overvåger jihadister.

IS har udsendt en erklæring, hvori det hævdes, at to selvmordsbombere med bombebælter sprængte sig selv i luften i kirken og på dens parkeringsplads på Jolo.

Filippinerne er overvejende romersk-katolsk.

Det er mindre end en uge siden, at indbyggere i det sydlige Filippinerne med et overvældende flertal stemte ja til øget selvstyre i en region med overvejende muslimsk befolkning.

Mere end 1,5 millioner ud af i alt 2,8 millioner vælgere stemte således ja ved folkeafstemningen mandag.

Både den filippinske regering og muslimske oprørsledere anser udvidet selvstyre som den bedste løsning for at få afsluttet flere årtiers uroligheder på øen Mindanao, der ligger cirka 500 kilometer nord for Jolo.

Urolighederne har siden 1970'erne kostet omkring 150.000 mennesker livet.

Folkeafstemningen er kulminationen på flere års bestræbelser fra regeringen og den største muslimske oprørsgruppe på at skabe fred.

Blodsudgydelser som islamistiske militantes belejring af byen Marawi i 2017, bombesprængninger og væbnede angreb har truet med at afspore forsøget.

Men i juli 2018 underskrev Filippinernes præsident, Rodrigo Duterte, langt om længe en lov, som indebærer oprettelsen af en ny region på Mindanao med navnet Bangsamoro.

Den nye region får større økonomisk selvbestemmelse samt egen regering, parlament og retssystem.

Aftalen indebærer, at oprørsgrupper opgiver deres mål om en selvstændig stat i bytte for udvidet selvstyre.

Desuden skal deres omkring 30.000 til 40.000 bevæbnede medlemmer demobilisere.