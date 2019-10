IS: Vores ledere er dræbt - her er afløseren

Terrororganisationen IS bekræfter nu, at lederen Abu Bakr al-Baghdadi og den højtstående IS-talsmand Abu Hassan al-Muhajir er dræbt

Donald Trump kunne i søndags triumferende berette, at man havde dræbt IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi.

Nu bekræfter IS, at al-Baghdadi og den højtstående IS-talsmand Abu Hassan al-Muhajir er dræbt.

Det skriver nyhedsbureauet AFP, som henviser til en radioudtalelse.

Ifølge en officiel udtalelse fra IS er den nye leder Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi.

IS advarer i optagelsen USA mod yderligere angreb mod ledelsen, og at man ikke er begrænset til mellemøsten og vil fortsætte sin mission.

Det var den amerikanske specialstyrke Delta Force, der efter flere års operation fik ram på al-Baghdadi. Den vilde specialstyrke kan du læse meget mere om her

Afslørede detaljer om angreb

I et interview ved Pentagon onsdag afslørede general i det amerikanske marinekorps Kenneth McKenzie flere detaljer om angrebet.

Her oplyste han, at to børn blev dræbt i angrebet.

Dermed demonterede han USA's præsident Donald Trumps tidligere melding om, at tre børn døde.

- Baghdadi kravlede ned i et hul med to små børn og sprængte sig selv i luften, mens hans folk blev på landjorden, siger McKenzie.

Fire kvinder og en mand blev også dræbt under angrebet, tilføjer han.

Kvinderne havde virket truende og var iført bombevest.

Bygningen, hvor Baghdadi skjulte sig, blev efter angrebet raseret, så den lignede "en parkeringsplads med store vejhuller", siger McKenzie.

Baghdadi blev efter sin død identificeret gennem dna, som irakiske styrker havde anskaffet, da IS-lederen sad fængslet i Irak i 2004.

IS-lederen er blevet begravet til søs, hvilket er kutyme i væbnede konflikter, siger McKenzie.

Generalen tilføjer, at IS stadig er "farlig".

- Vi bilder os ikke ind, at IS forsvinder, bare fordi vi har dræbt Baghdadi. IS vil bestå, siger han.

