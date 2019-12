Islamisk Stat hævder at have dræbt kristne i Nigeria som hævn

Den militante bevægelse Islamisk Stat, IS, har udsendt en video, der angiveligt viser gruppen dræbe 11 kristne mænd i Nigeria.

Det er hævn for drabet på Islamisk Stats øverste leder, Abu Bakr al-Baghdadi, og gruppens talsmand, fremgår det af videoen. De blev begge dræbt i separate operationer i oktober.

Den militante bevægelse har postet videoen på den krypterede beskedtjeneste Telegram torsdag.

Videoen viser mænd i beige uniformer og sorte masker, der stiller fanger med bind for øjnene op på en række. Den første af fangerne bliver derpå skudt, mens de andre får halsen skåret over.

- Dette er en besked til kristne over hele verden, siger en maskeret mand ifølge nyhedsbureauet AFP i den ét minut lange video.

Af en anden video, Islamisk Stat tidligere har offentliggjort, fremgår det, at fangerne kommer fra byerne Maiduguri og Damaturu i det nordøstlige Nigeria. Her har militante i årevis kæmpet for at etablere en islamistisk stat.

I den første video bønfaldt fangerne Nigerias præsident, Muhammadu Buhari, og landets kristne samfund om at redde dem.

Islamisk Stat i Vestafrika Provins, ISWAP, udsprang i 2016 fra den militante gruppe Boko Haram.

I de seneste måneder har gruppen optrappet sine angreb på såvel kristne som politi, militær og hjælpearbejdere.

Søndag dræbte formodede medlemmer af ISWAP seks mennesker og bortførte fem andre, heriblandt to hjælpearbejdere, i udkanten af Maiduguri.