Kærestepar før cyklist-mord: Folk er så venlige

'Ondskab findes, helt sikkert. Men det er sjældent. I det store hele er folk venlige.'

Det skrev det unge kærestepar, Lauren Geoghegan og Jay Austin, begge 29 år og fra New York, på deres rejse-blog simplycykling.com, få dage før de søndag blev myrdet ved et terror-angreb på Pamir Highway 150 kilometer syd for den tadsjikiske hovedstad Dushanbé.

Parret var i fuld gang med at realisere en drøm om at rejse verden rundt på cykler, og de havde allerede turneret igennem Europa og flere afrikanske lande.

'Livet er kort, og verden er stor, og vi vil gerne have mest muligt ud af vores ungdom og gode helbred, før begge dele er væk,' skrev de om deres beslutning.

Herunder: Privat filmoptagelse af cyklist-drabene.

Angreb med pistol og kniv

Først nu er drabsofrenes identitet kommet frem. Ud over de to amerikanere drejer det sig ifølge New York Post om schweiziske Markus Hummel, der blev 62 år, og den 56-årige hollænder Rene Wokke.

Rene Wokke havde ifølge Radio Free Europe cyklet i 130 lande sammen med sin hustru Kim, der overlevede angrebet. Parret var på vej fra Thailand til Iran. Markus Hummel cyklede langs Silkevejen fra Kina sammen med sin kæreste Marie-Louise, som er kommet sig over de kvæstelser, hun pådrog sig.

De tadsjikiske myndigheder har bekræftet, at de uforfærdede turister cyklede i en gruppe med yderligere en europæer igennem Danghara-provinsen.

Pludselig blev de mejet ned af et privat køretøj, som senere blev efterladt i en nærliggende landsby.

En mand bevæbnet med pistol og en kniv hastede ud af bilen og stak vildt omkring sig. Fire cyklister blev dræbt på stedet, mens tre overlevede kvæstelserne.

En af de sårede cykel-turister modtager her behandling efter terror-angrebet på Pamir Highway. Foto: Zuly Ramatova/AP

IS praler med drabene

En lokal støttegruppe for den jihadistiske organisation IS, som står stærkt i den tidligere russiske republik, har taget ansvar for overgrebet, uden dog i detaljer at beskrive den blodige hændelse.

Men landets leder, Emomali Rahmon, har bl. a. i en mail til USA's præsident Donald Trump, lanceret den teori, at de ansvarlige snarere er knyttet til et illegalt politisk parti. Motivet skulle være at forhindre Tadsjikistans regering i at tiltrække udenlandske turister og forretningsfolk.

De bestræbelser tog ikke modet fra Lauren Geoghegan og Jay Austin, da de planlagde deres gennemrejse.

Drabsofrenes cykler blev i første omgang efterladt i vejkanten efter sidste weekends terror-angreb i Tadsjikistan. Foto: Zuly Ramatova

Jay Austin arbejdede i en forvaltning for byudvikling, og hans kæreste i et universitets administration, da de sidste år besluttede at sælge, hvad de ejede for at få råd til den eventyrlige rejse. Det var deres plan at cykle verden tynd, indtil de ikke orkede mere.

Generøse og vidunderlige

Jay Austins mor beskriver ham i Washington Post som en 'mild sjæl', der drog omsorg for omgivelserne, mens Laruen Geoghegan af sine forældre beskrives som en entusiastisk livsnyder, der mødte mennesker med åbenhed og forståelse.

- Det er ufatteligt for os, at dem, der besluttede sig for at dræbe folk, lige skulle vælge det sted, hvor Jay og Lauren befandt sig, siger hans mor, Jeanne Santavasco.

På parrets blog beskrev parret, at de også mødte modgang og eksempler på selvtilstrækkelighed på deres rejse, men de hæftede sig mere ved, at de fleste var 'generøse og vidunderlige'.

'Det er den største åbenbaring, der er kommet ud af vores rejse', skrev de.

***

Røvere går efter udlændinge

Nødhjælpen var hurtigt fremme på drabsstedet langs den mere end 1000 kilometer lange tadsjikiske hovedvej, som har været ramme om en del landevejsrøverier og overfald. Foto: Zuly Rahmatova/AP

Danske statsborgere skal søge visum i Norge og Sverige for at få indrejsetilladelse til Tadsjikistan.

Udenrigsministeriet har ikke en aktuel, officiel rejsevejledning men har tidligere frarådet danskere at bestille flybilletter til hovedstaden Dushanbe.

Landet har i en årrække været plaget af kriminalitet og overfald på udlændinge. De amerikanske myndigheder advarer om, at landevejsrøverier især overfor turister er 'ret udbredte', og at landet er plaget af fattigdom, korruption og narko-trafficing.

Tajikistan har 7,1 millioner indbyggere og grænser op til Kina, Kirgisistan, Uzbekistan og Afghanistan. Tadsjikistan blev uafhængigt fra Sovjetunionen i 1991 og blev efterfølgende kastet ud i en borgerkrig, som sluttede i 1997.

Det bjergrige land leverede et stort antal krigere til Islamisk Stats jihad-tropper i Irak og Syrien, da oprørskrigen her var på sit højeste i 2014-2017.

Kilder: Udenrigsministeriets borgerservice, www.osac.gov og www.rejstil.dk.