Kendt IS-sympatisør delte video før terror-angreb

- Jeg sværger troskab til Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi.

Sådan indleder den ung mand, som de østrigske myndigheder formoder står bag terrorangrebet i Wien mandag, en video på Instagram.

I videoen sværger manden altså troskab til Islamisk Stats ny-udråbte leder. Østrigske myndigheder undersøger nu den slettede video, som de mener er lagt på det sociale medie umiddelbart før angrebet i Wien.

Minister: Person bag Wien-skyderi var IS-sympatisør

Islamistisk terror

Ifølge det tyske medie Bild kontrollerer sikkerhedsmyndighederne, om Instagram-kontoen tilhører en kendt islamist fra Wien, som klokken 20.09 blev dræbt af politiet i den østrigske hovedstad.

Tidligere tirsdag oplyste Østrigs indenrigsminister, Karl Nehammer, på et pressemøde, at mindst én person, som formodes at stå bag et skyderi mandag aften i Østrigs hovedstad, Wien, var Islamisk Stat-sympatisør.

- Vi oplevede i går aftes et angreb fra mindst én islamistisk terrorist, siger Nehammer på pressemødet.

Man er blandt andet nået frem til den konklusion, efter at myndighederne har gennemsøgt personens hjem og fundet videomateriale i hjemmet, skriver Reuters.

Bild mener altså, at det blandt andet er den video, hvor manden sværger troskab til IS, der er fundet i den formodede terrorists hjem.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Tungt bevæbnede betjente i Wiens gader tirsdag formiddag. Foto: Herbert Pfarrhofer/Ritzau Scanpix

Den formodede gerningsmand er 20 år og vokset op i den østrigske hovedstad. Han er kendt som islamist, skriver chefredaktøren for den østrigske ugeavis Falter i et tweet ifølge Reuters.

Han var kendt af de østrigske efterretningstjenester, fordi han var en af de 90 østrigske islamister, som ønskede at rejse til Syrien og kæmpe for Islamisk Stat, skriver chefredaktør Florian Klenk på Twitter.

Han kalder den dræbte for Kurtin S.

Florian Klenk angiver ikke, hvilke kilder han har til sine oplysninger.

'Politiet mente ikke, at han var i stand til at planlægge et angreb i Wien', hævder Klenk.

Den formodede gerningsmand, som muligvis begik angrebet sammen med en eller flere andre, blev skudt og dræbt ved Ruprechtskirken. Han bar et bombebælte, som viste sig at være en attrap. Han havde et håndvåben og bar også et gevær.

Patroner og maskingevær

Manden poserer i videoen med en Zastava M70-angrebsriffel, en pistol og en machete. Samme våben blev ifølge de østrigske myndigheder brugt under angrebet, hvor fire personer indtil videre har mistet livet

Manden har ligeledes - på den nu lukkede Instagram-profil - delt et billede af patroner til et gevær med det arabiske ord 'Baqiyah'

Ordet er en del af IS-mottoet 'Dawlatul al-Islam baqiyah wa tatamaddad' ('Den Islamiske Stat forbliver og ekspanderer').

Netop brugen af ordet 'Baqiyah' er stadig populært i IS-kredse, da det henviser til den sidste IS-kontrollerede by, der faldt i 2019.

Det er blevet et symbol på modstand, skriver Bild.

En eller flere gerningsmænd er fortsat på fri fod. Derfor er der et massivt politiopbud i den østrigske hovedstad tirsdag. Danskere i området opfordres til at holde sig fra centrum af byen.