Onsdag har det været en kontrolleret eksplosion i Sri Lankas hovedstad, Colombo.

Eksplosionen blev foretaget i nærheden af en biograf.

Det oplyser Sri Lankas viceforsvarsminister på et pressemøde ifølge Sky News.

Eksplosionen kommer tre dage efter de angreb, der har kostet 359 mennesker livet.

100 personer er anholdt i dagene efter under mistanke om at have en forbindelse til angrebene.

Dødstallet stiger – flere anholdelser

