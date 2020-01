En dansk statsborger dømt for terrorisme i Spanien i 2018 var i virkeligheden agent for Politiets Efterretningstjeneste (PET) og Forsvarets Efterretningstjeneste

Det skriver Berlingske på baggrund af kilder med indgående kendskab til sagen. Kilderne har udtalt sig på betingelse af fuld anonymitet og kendes derfor ikke.

I Spanien blev 30-årige Ahmed Samsam fra København i 2018 idømt otte års fængsel for terrorisme ved under flere rejser til Syrien at tilslutte sig Islamisk Stat.

