Milliardærfamilie takker for støtte efter tragedie

Familien Holch Povlsen har indrykket en annonce i en skotsk avis, hvor de takker for støtten efter tragedien, hvor de mistede tre børn

Anders og Anne Holch Povlsen mistede tre af deres fire børn i terrorangrebene på Sri Lanka, hvor i alt 253 mennesker døde.

Det var Alfred på fem, Agnes på 12 og Alma på 15 år, der gik bort. Terroristerne gik målrettet efter kirker og hoteller, hvor familien Holch Povlsen befandt sig til morgenmad på et af de hårdest ramte hoteller.

I en annonce i sat i flere skotske aviser skriver de overlevende i familien.

'Vi har dybfølt taknemmelighed for de mange kondolencer, sympati og varme tanker, som vi har modtaget efter vores tragiske tab af vores elskede tre børn; Alfred, Agnes og Alma.'

Deres yngste datter, 10-årige Astrid, var den eneste af børnene, der overlevede.

Landejer i Skotland

Anders Holch Povlsen, som hovedsageligt har tjent sine penge på tøjkoncernen Bestseller, ejer mere 220.000 hektarer land i det skotske højland.

Han har købt landet, fordi han vil bevarer den højlandske natur og nogle steder sågar prøve at genskabe landets originale tilstand. Få måneder før terrorangrebene i Sri Lanka, havde han meldt ud, at det var et projekt, som ikke ville blive færdigt i hans egen levetid.

Derfor ville han med tiden give opgaven videre til sine børn.

Sender deres kondolence

Familien benytter også annoncen til specifikt at nævne det skotske højland.

'Det skotske højland har givet os specielle minder om vores familie. Det er af denne grund, at de mange trøstende ord har givet os styrke og rørt vores hjerter.'

Samtidig sender familien en tanke til de mange andre berørte af terrorangrebene.

'Vi sender vores tanker og kondolence til de mange andre uskyldige familier, der også har mistet deres kære i tragedien i Sri Lanka.'