Mistænkes for for drab med terrorhensigt

Den 37-årige mand, der er anklaget for Utrecht-angreb, har en radikaliseret ideologi, oplyser anklagemyndighed

En 37-årig mistænkt fra et dødeligt skyderi i den hollandske by Utrecht vil blandt andet blive anklaget for manddrab med hensigt om terror.

Det oplyser den hollandske anklagemyndighed torsdag i en udtalelse.

Han bliver desuden anklaget for drabsforsøg og terrorrelaterede trusler.

Tre personer mistede livet i skyderiet, der skete mandag formiddag i en sporvogn i udkanten af bymidten i Utrecht.

Se den formodede gerningsmand blive anholdt og kørt væk her. Video: AP

Den anklagede mand har en "radikaliseret ideologi", oplyser anklagemyndigheden. Han handlede alene, lyder det videre.

Det har hidtil været småt med information om, hvad der rent faktisk skete, da der mandag blev affyret skud i en sporvogn i Utrecht.

Det tyrkiske nyhedsbureau Anadolu skrev mandag, at den 37-åriges pårørende fortalte, at skyderiet blev indledt på grund af et familieopgør.

Gerningsmanden skal have skudt et kvindeligt familiemedlem og herefter skudt videre mod folk, der forsøgte at stoppe skyderet.

Den udlægning af episoden er ikke blevet bekræftet.

I torsdagens udtalelse fra den hollandske anklagemyndighed lyder det, at man efterforsker om den mistænktes handlinger bestod af "personlige problemer kombineret med en radikaliseret ideologi".

Den mistænkte skal nu mentalundersøges.

Fredag skal han stilles for en dommer.

