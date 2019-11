Morder helt i terrorangreb

Flere britiske medier skriver, at en af de personer, der forsøgte at redde en af de dræbte ved terrorangrebet på London Bridge fredag, var på udgang fra fængslet, hvor han sidder inde for mord

De er blevet udråbt til helte af de britiske medier og politikere.

Borgerne, der overmandende terroristen på London Bridge eller hjalp de sårede, satte livet på spil under angrebet.

Men nu vækker det opsigt, at en af borgerne er en livstidsdømt morder, der var på udgang fra fængslet, hvor han sidder inde for et mord på en 21-årig kvinde, han begik i 2003.

Den 21-årige kvinde, Amanda Champion, blev fundet kvalt med halsen skåret over.

Ifølge medierne Mirror, The Sun og The Times var den 42-årige morder, James Ford, at finde ved broen under terrorangrebet. Her skulle han angiveligt have forsøgt at redde en kvinde, der blev dræbt i angrebet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

James Ford, den dømte morder, skulle angiveligt have forsøgt at redde en af de dræbte. Foto: Politifoto

James Ford blev dømt for mordet i 2004.

Ifølge medierne er James Ford snart færdig med sin afsoning.

Terroristen var dømt før

Videoer, der florer på nettet, viser, hvordan flere personer overmander terroristen, der er blevet identificeret som en 28-årig mand ved navn Usman Khan. Efterfølgende bliver Usman Khan skudt af politiet. Angiveligt skulle han have haft en attrap til et bombebælte.

Usman Khan blev født i England og voksede op i den engelske by Stoke-on-Trent.

Den 28-årige terrorist var blevet prøveløsladt i 2018, hvor han ifølge BBC havde siddet i fængsel på grund af dom for planer om et bombeangreb på børsen i London. Usman Khan blev dømt i 2012 sammen med otte andre, der alle skulle være inspireret af al-Qaeda. Ifølge The Telegraph havde Khan og gruppen også planer om at lave et angreb på den amerikanske ambassade i London og på Boris Johnsons hjem, der på daværende tidspunkt var borgmester i London.

Gruppen ville også lave en terrorist-træningslejr i Pakistan, men alle gruppens planer mislykkedes, fordi de blev overvåget af den britiske efterretningstjeneste, MI5.

Usman Khan, der dræbte to i terrorangrebet fredag, var tidligere dømt og deltog samme dag som angrebet i en konference for andre dømte kriminelle. Foto: Politifoto

Terrorist deltog i konference inden angreb

Ifølge The Telegraph havde terroristen deltaget i en konference i Fishmongers Hall, der ligger få meter fra London Bridge. Usman Khan skulle angiveligt være blevet løsladt, mod at han blev overvåget. Terroristen havde fået lov til at deltage i konferencen, der hed Learning Together sammen med andre dømte kriminelle.

Konferencen har til formål at samle dømte kriminelle personer fra justitsvæsenet og universiteterne.

Det vides ikke om den dømte morder, James Ford, der nu bliver udråbt som helt, også deltog i konferencen.