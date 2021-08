- Nu har Taliban og USA en fælles fjende

Amerikanske og britiske myndigheder havde advaret om det i timerne og dagene op til det, og torsdag aften indtraf det værst tænkelige.

To selvmordsbomber ramte de store menneskemængder ved lufthavnen i Kabul, og både mange civile og amerikanske soldater omkom i angrebet.

Umiddelbart efter tog gruppen Islamisk Stat Khorasan (IS-K) ansvaret for angrebet, og USA pegede også på dem som synderne bag angrebet.

Ifølge Deniz Serinci, der er forfatter til tre bøger om Islamisk Stat, er det da også helt oplagt, at gruppen stod bag angrebet mod et sted, hvor alle verdens øjne i forvejen var rettet.

- Det er en stor pr-mæssig succes for IS-K, hvis det er dem, der står bag, fordi de rammer ærkefjenden USA ved at slå soldater ihjel, og det sker i lufthavnen, som verdens opmærksomhed er rettet mod, siger han til Ekstra Bladet.

Se et klip fra Bidens tale sent torsdag aften

Modsætning til Taliban

Han fortæller, at angrebet også var en måde for IS-K at markere sig over for blandt andre Taliban.

- På den måde viser de dem, at det ikke kun er dem, der er der, og de får markeret sig i Afghanistan inden Taliban overtager det hele, siger han.

Han vurderer, at der sagtens kan komme flere angreb, da de på mange måder adskiller sig fra Taliban, og de er netop også modstandere af flere af Talibans fremgangsmåder.

- Taliban gør meget ud af at sige, at de har ændret sig på de sidste 20 år, og nu har de regeringsmagten, så de skal opføre sig mere ansvarligt. Men IS-K har ikke det ansvar, og de har ikke de hensyn at tage, siger Deniz Serinci.

Vil ikke det samme

Han fortæller, at IS-K ikke mener, at Taliban vil gøre Afghanistan islamisk nok, og at Taliban har forrådt deres idealer.

- IS-K vil ikke have fred med shia-muslimerne. Men Taliban vil derimod gerne vise nabolandene, blandt andet Iran, at de ikke forfølger shia-muslimerne mere, og at de vil gå mere på kompromis ved at lade kvinder arbejde og så videre, siger han.

På trods af at IS-K efter alt at dømme står bag angrebet og altså vil betragte det som en sejr, kan angrebet også vise sig at være en sejr for Taliban, vurderer Deniz Serinci.

- Taliban kan se frem til en større vestlig forståelse og amerikansk støtte, for nu de en fælles fjende, nemlig IS, siger han.

