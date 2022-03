Nu skal han alligevel henrettes

En i dag 28-årig mand har fredag - igen - fået dødsstraf, efter at han i 2013 var med til at udføre et dødeligt bombeangreb ved Boston Marathon.

Det står klart efter en afgørelse i USA's Højesteret.

Her stemte seks ud af ni højesteretsdommere for at tillade dødsstraf til den kirgisisk-amerikanske gerningsmand, Dzjokhar Tsarnaev.

Tsarnaev, der har tjetjenske rødder, er dømt for at dræbe tre personer og såre hundredvis ved det årlige maratonløb i den amerikanske storby Boston.

Han blev oprindeligt idømt dødsstraf. Den blev dog fjernet i 2020, da Tsarnaevs forsvarsadvokater fik overbevist retten om, at han var under hårdt pres fra storebroren Tamerlan, der også var med til at udføre angrebet.

Tre personer blev dræbt, og 264 blev såret, da et brødrepar i 2013 udførte et bombeangreb mod Boston Marathon (Arkivfoto). Foto: Jessica Rinaldi/Ritzau Scanpix

En appeldomstol vurderede desuden, at sagens dommer havde forsømt at ekskludere jurymedlemmer, der på forhånd mente, at Tsarnaev var skyldig

Tre stemte imod

Fredag blev dødsstraffen så alligevel tilladt. Seks konservative dommere stemte for og sikrede flertal. De tre liberale stemte imod.

Dzjokhar Tsarnaev og broren Tamerlan placerede to bomber nær målstregen ved Boston Marathon den 15. april 2013. Tre blev dræbt og 264 såret.

På flugt fra hændelsen dræbte de to desuden en politibetjent.

Tamerlan blev dræbt i skyderi med politiet tre dage efter angrebet.

Dagen efter blev Dzjokhar Tsarnaev fanget, efter at han havde gemt sig i en båd i en baghave i en forstad til Boston.

Tsarnaev blev oprindeligt idømt dødsstraf, da Donald Trump var USA's præsident. Men selv om den nye præsident, Joe Biden, er stærk modstander af dødsstraf, så har USA's justitsministerium ikke ændret holdning i sagen.