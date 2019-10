Nynazist bag Halle-angreb: Jeg er en taber

Manden bag terrorangrebet i Halle ville livestreame sin planlagte massakre mod synagoge efter at have erklæret, at jøder er roden til alle problemer. Seancen mislykkedes dog og endte i stedet i tilfældige gadeskyderier og masser af selvhad og frustration for den nynazistiske gerningsmand

- Hej, mit navn er Anon, og jeg mener ikke, Holocaust er sket.

Sådan startede 27-årige Stephan Balliet på engelsk live-streamingen af, hvad han havde regnet med skulle være en massakre i den østtyske by Halles jødiske synagoge på den jødiske helligdag Yom Kippur onsdag.

Det beretter blandt andet den tyske avis Bild og AFP, som har kigget videoen igennem.

- Roden til alle de her problemer er jøden, fortsætter han.

Det gik dog ikke som planlagt, og den 30 minutter lange livestreaming endte i stedet med primært at vise en frustreret kampklædt gerningsmand køre rundt i sin lejede Golf, mens han raser mod sig selv og leder efter tilfældige forbipasserende at skyde løs på.

Jeg er en idiot

Angrebet kunne følges på den Amazon-ejede streaming-platform Twitch, hvor Balliet streamede den fra sit kamera. Metoden ligner meget den fra massakren i Christchurch, hvor terroristen delte blodsudgydelserne live på den berygtede hjemmeside 8chan.

Gerningsmanden, som ifølge Bild af sin omgangskreds blev beskrevet som en enspænder, der brugte mest tid foran computeren, henvendte sig til seerne på engelsk. Måske for at appellere til et internationalt publikum. Kun fem mennesker så imidlertid med live. Inden Twitch fik fjernet videoen, havde 2200 mennesker dog set den.

Efter at have gjort sine holdninger til jøder klart, stiger Balliet ud af bilen iført stålhjelm og militæruniform og bevæbnet med et til lejligheden hjemmelavet skydevåben. I bilen inden ser man Balliet rode hektisk rundt med en masse forskellige granater, patroner, og hvad der ligner en kasse med molotov-cocktails.

Synagogen er stærkt forseglet, og terroristen smider en granat, der ikke detonerer på den anden side af kirkegårdsmuren. En kvinde på omkring 50 passerer forbi og mumler let forundret noget til larmen og den malplaceret kampklædte gerningsmand, der straks kvitterer med at affyre skud mod kvinden, til hun falder død om på fortovet.

Derefter forsøger han videre at trænge ind i synagogen, hvor op mod 80 mennesker angiveligt var til gudstjeneste. Han skyder mindst tre gange forgæves på døren og udbrydder 'Scheisse!', inden han opgiver og går storsvovlende tilbage til sin Golf og kører væk.

Senere har gæsterne i synagogen fortalt, hvordan de kunne se hans angrebsforsøg på overvågningskameraet og derfor låste sig inde og ventede på politiet.

Jeg er en idiot, jeg kan ikke dræbe en skid, siger den skuffede terrorist og kører videre, indtil han opildnes af synet af en shawarmabar.

Billede taget fra overvågningskamera af terroristen, der kampklædt og bevæbnet til tænderne skabte skræk på gaderne i Halle. Foto: Ritzau

Skudsalve på shawarmabar

- Döner, den tager vi, lyder det fra gerningsmanden, som stopper bilen og går ind mod sit nye mål.

Han smider en bombe mod indgangen og gør sin entré, mens gæster flygter eller gemmer sig i panik. Det ligner, at han bakser med sit håndvåben, hvilket bliver redningen for mange af de flygtende.

Herunder to malere, der når at gemme sig bag en køledisk. Man hører Balliet bande endnu mere over bøvl med våbnene, som til den mistænkte terrorists slet skjulte raseri ikke vil lystre, mens de paniske gæster søger dækning.

Han går ud og skræmmer nogle fodgængere, inden han ombestemmer sig og går tilbage til shawarmabaren for at prøve igen.

En enkelt allerede såret besøgende ligger grædende på gulvet og får ikke lov at færdiggøre sin tryglen om nåde.

- Halt die Fresse!, afbryder Balliet og skyder personen på klos hold. Ikke længe efter træder Balliet ud af den ramponerede biks, hvor flere colaflasker og belagte tallerkener trods skyderiet står oprejst og intakt på bordene.

- I det mindste har jeg demonstreret, hvor ubrugelige improviserede våben er, mumler gerningsmanden bittert.

Terroristen her af vidner optaget på vej til angreb mod shawarmabaren. Foto: Privatfoto

Politiet kommer

Mens han er på vej tilbage i bilen, ankommer politiet. Ud fra en video, blandt andet Sky News har delt, stiller Baillet sig bag bilen og udveksler skud med politbetjentene. Det ligner, at han bliver ramt, i det han forsøger at flygte tilbage ind i bilen. På livestreamingen ser man bagefter Baillet køre afsted, blødende fra halsen.

Two people have died in a shooting near a synagogue in the eastern German city of Halle.



Police, who are urging locals to stay inside, say one person has been arrested.



Read more here: https://t.co/p2JgvhhnX2 pic.twitter.com/IdJnAhYAFL — Sky News (@SkyNews) October 9, 2019

- Jeg bløder, jeg er blevet skudt i halsen, siger terroristen gennem grimasser.

Ifølge AFP tænder han for bilradioen kun for at opdage, at Trumps handelskrig mod Kina er samtaleemnet og ikke hans antisemitiske angreb. Han undskylder til sit publikum.

- Undskyld, gutter. Det var det. En total taber, siger han, inden han kaster telefonen ud ad vinduet.

Han når derefter at køre rundt i delstaten på flugt fra politiet i lidt tid. I byen Landsberg sårer han en ansat på et autoværksted og stjæler en taxa. Under to timer efter første skud blev affyret, bliver han anholdt kørende i en lastbil på en landevej længere sydpå i Sachsen-Anhalt.