Oberst slår alarm: De er tilbage!

I oktober 2019 erklærede USA's præsident Donald Trump terrorbevægelsen Islamisk Stat for besejret.

Det skete i kølvandet på drabet af IS-lederen Abu Bakr al-Baghdadi. Sidenhen har der været stilhed fra det faldne kalifat. Indtil for nyligt.

Alene i april måned har IS stået bag 20 blodige angreb på irakiske sikkersstyrker. Og ifølge en norsk oberst er verdens engang mest frygtede terrororganisation igen på fremmarch i Irak.

Trump: IS-leder er død

I januar 2014 marcherede IS-tropper ind i byen Raqqa i det nordlige Syrien. Byen faldt som den sidste under IS-kontrol, da kurdiske YPG-styrker genindtog den i 2019. Foto: Ritzau Scanpix

I snart to måneder har 70 soldater fra den norske Telemark-bataljon på grund af coronakrisen været nødsaget til undgå kontakt med de irakiske styrker, som de ellers skal træne i kampen mod netop IS.

Det har været medvirkende til, at terroristerne nu kan genopbygge sin før så skræmmende organisation og bedre forberede angreb, fortæller oberst Stein Grongstad til VG.

- IS-krigerne holder til ude i landområder, og er derfor ikke særlig modtagelige for virusinfektion. Vi har fundet ud af, at de har en angrebsstrategi, der består i bedre planlægning, og at de specifikt er rettet mod irakiske styrker, der ikke i øjeblikket er koordineret i samme omfang, som før virussen ramte, siger obersten og fortsætter:

- IS bruger vejsidebomber, besidder avancerede sprængstoffer og bruger tungere våben. De ved også, hvordan man bruger terrænet i grænseområderne til deres fordel. I april var der 20 IS-angreb på irakiske styrker i Anbar-provinsen (i det vestlige Irak, red.).

Flere drab

Et stigende antal irakiske soldater er den seneste tid blevet dræbt og såret i grænseområderne mellem Syrien og Irak af IS.

Coronakrisen har forværret situationen fra dårlig til elendig i især grænselandet mellem Syrien og Irak, hvor IS også tidligere har stået stærk, vurderer oberst Stein Grongstad.

I Syrien har præsident Assad nemlig løsladt IS-fanger fra fængslerne på grund af frygt for spredning af virussren.

- Forholdene i Syrien er forværret. IS får langt flere nye rekrutter, når fængsler og flygtningelejre åbner igen, siger oberst Stein Grongstad til det norske medie.

- Samtidig ser vi, at IS flytter krigen fra Syrien til Irak. Organisationen styrker sig både økonomisk og militært. IS vil ikke genvinde sin fulde styrke i 2020. Men både coronavirus og den politiske situation i Irak kan få IS til at opbygge sig i grænseområderne, advarer Grongstad.

Efterretningschef og tidligere journalist Mustafa al-Kadhimi blev i april indsat som ny premierminister i Irak. Han har lovet at tage kampen op mod IS i det nordlige Irak.

