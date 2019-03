Op mod 4000 ventes til fredagsbøn ved moské efter angreb

Der ventes mellem 3000 og 4000 mennesker til fredagsbøn ved Al Noor-moskéen i Christchurch, hvor 42 mennesker blev skudt og dræbt for seks dage siden.

Mange af de deltagende kommer udenlands fra for at være sammen med medlemmer af Christchurchs muslimske samfund og for at deltage i begravelser.

Også medlemmer af Linwood-moskéen, hvor syv mennesker blev dræbt i angrebet i sidste uge, vil deltage i fredagsbønnen i Hagley Park, der ligger lige over for Al Noor.

Det fortæller imam i Al Noor-moskéen Gamal Fouda torsdag.

Siden fredag i sidste uge har frivillige arbejdet på at forbedre skaderne i moskéen, hvor skudhuller og andre skader vidner om de grusomheder, der fandt sted.

- De er nødt til at dække gulvtæppet til, fordi det er fuld af blod, og det er forurenet, siger Gamal Fouda.

Han forventer, at moskéen først kan åbne igen i næste uge.

- Den støtte, som vi har fået fra New Zealand og lokalsamfundet, har været helt utrolig, siger han.