Osama bin Ladens mor: Min søn blev hjernevasket til terror

Osama bin Ladens mor Alia Ghanem fortæller for første gang om sin søn og hans opvækst. Hun mener, at han blev manipuleret til at begå terror

Den afghanske terrorist Osama bin Laden var hovedmanden bag terrorangrebene 11. september 2001 i USA på World Trade Center.

Nu tager bin Ladens mor Alia Ghanem bladet fra munden og fortæller for første gang om, hvorfor hun tror, at han blev terrorist. Det sker i et stort interview i The Guardian.

Dårligt bekendtskab i hans 20'ere var ifølge hende med til at manipulere ham til at forfølge en militant udgave af Islam.

- Han var en rigtig god dreng, men han mødte nogle folk i sine 20'ere som mere eller mindre hjernevaskede ham. Du kan kalde det en kult.

- Jeg ville altid fortælle ham, at han skulle holde sig væk fra dem, men han indrømmede aldrig, hvad han gjorde, fordi han elskede mig så meget, siger hun.

Moderen fortæller, at han var god i skolen og godt kunne lide at studere. Hun hævder dog, at bin Laden blev radikaliseret på King Abdulaziz University i Jeddah.

At han skulle blive hellig kriger havde dog ikke strejfet hende en tanke.

Familien blev dog rasende, da de en dag fandt ud af det.

- Da vi fandt ud af det, blev vi meget vrede. Jeg ønskede ikke, at noget af det skulle ske. Hvorfor skulle han smide alt væk på den måde?, siger hun.

Er stadig i fornægtelse

Osama bin Ladens halvbror Ahmad mener, at moderen har svært ved at erkende, at det også var Osama bin Ladens skyld, at han blev terrorist.

- Hun er stadig i fornægtelse. Hun elskede ham så meget og nægter at bebrejde ham. I stedet bebrejder hun dem omkring ham, siger Ahmad.

Da terrorangrebene 11. september fandt sted vidste familien godt, at Osama bin Laden var involveret.

- Jeg var chokeret og bedrøvet.

- Det var en meget mærkelig følelse. Vi vidste, at det var (Osama, red.) inden for de første 48 timer. Alle skammede sig over ham. Vi vidste, at vi alle ville blive udsat for frygtelig konsekvenser.

Osama bin Laden døde 2. maj 2011, da han angiveligt blev skudt under en hemmelig operation på direkte ordre af den daværende amerikanske præsident Barack Obama.

