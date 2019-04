Overblik: Dansk milliardær-sorg og eksplosion

Bestseller-familien ramt af tragedie, mens myndighederne i Sri Lanka mandag har arbejdet på højtryk for at hindre nye angreb

Verdens øjne har igen været rettet mod Sri Lanka mandag, hvor det samlede dødstal efter det blodige terrorangreb påskesøndag er oppe på 290 mennesker. Op mod 500 personer er blevet såret.

Her er et overblik over det forfærdelige og blodige angreb.

Tidligt mandag morgen dansk tid fandt myndighederne 87 mindre bombe-detonatorere på en stor busstation centralt i Sri Lankas hovedstad, Colombo. Et nyt angreb blev dermed afværget.

39 statsborgere fra intet mindre end 12 forskellige nationer har mistet livet, heraf tre børn af Bestseller-milliardæren Anders Holch Povlsen og hustruen, Anne.

Brutale detaljer om oprydningsarbejdet

Samtidigt er en delegation fra de danske myndigheder ankommet til Sri Lanka, hvor de har etableret et krisekontor på den norske ambassade i det nordlige Colombo. Derfra vil de yde støtte til danskere, som befinder sig i Sri Lanka.

Endnu en eksplosion

Søndag blev Sri Lanka ramt af otte eksplosioner. Flere af disse var selvmordsbomber. Mandag eftermiddag omkring klokken 13 dansk tid lød der så endnu en eksplosion i den srilankanske hovedstand.

- Anthon og jeg befandt os ved byens retsmedicinske institut, da vi hørte braget. Det lød som en dyb rumlen. Vi troede, det var torden, indtil vores lokale chauffør fik besked af en bekendt om, det var en ny eksplosion, fortæller Ekstra Bladets journalist på stedet.

Denne gang var der tale om en bil, der sprang i luften, som specialstyrker forsøgte at desarmere bomben. Bilen holdt parkeret tæt på den katolske St. Anthonys Kirke, som søndag blev udsat for et selvmordsangreb med mange dræbte til følge.

Militæret massivt til stede på gaderne i den srilankanske hovedstad, Colombo, mandag. Foto: Anthon Unger

Politiet i Sri Lanka har anholdt 24 personer i forbindelse med eksplosionerne søndag og mandag. Sri Lankas sundhedsminister, Rajitha Senaratne, siger mandag, at det er en lokal gruppe islamistiske militante ved navn National Thowfeek Jamaath, som står bag terrorangrebet.

Ministeren frygter, at den ekstremistiske gruppe har fået hjælp af internationale terrororganisationer som Islamisk Stat eller Al Qaeda.

- Jeg tror ikke, at disse angreb blev udført af en gruppe mennesker, der er begrænset til dette land. Der var et internationalt netværk, uden hvilket disse angreb ikke kunne have fundet sted, lyder det på et pressemøde fra sunhedsministeren, der også har til opgave at briefe journalister om regeringens arbejde.

Gruppen har flere gange skabt problemer for især buddhister i Sri Lanka. Senest i december 2018, hvor de vandaliserede flere buddhistiske templer i byen Mawanella.

Ingen har dog endnu taget ansvar for angrebet.

Overblik over mandagens forløb Mandag kunne Bestseller bekræfte, at de tre dræbte danskere alle er børn af koncernens ejer, Anders Hoch Povlsen og hustruen, Anne. Derudover er der sket følgende. * Mandag er en bil eksploderet. Ifølge vidner arbejdede betjente på at afmontere nogle sprængstoffer i bilen, umiddelbart før den eksploderede. Der er ikke meldt om sårede eller dræbte ved eksplosionen. * Eksplosionen fandt sted, umiddelbart efter at politiet kunne oplyse, at der var fundet 87 detonatorer til bomber på Colombos største busstation. * Nær Colombos lufthavn har luftvåbnet fundet et rør fyldt med sprængstof, som blev uskadeliggjort. * Politiet i Sri Lanka har anholdt 24 personer i forbindelse med eksplosionerne. * Landets forsvarsminister kaldte på et pressemøde angrebene for terror. * Myndighederne i Sri Lanka har indført et natligt udgangsforbud natten til tirsdag. Samtidig har landets regering lukket ned for alle større sociale medier og beskedtjenester. Vis mere Luk

Blev advaret om angreb

Mandag kom det også frem, at efterretningstjenester fra Indien og USA 11 dage før angrebet påskesøndag i en rapport advarede ned i mindste detalje om et forestående angreb.

Advarslen kom allerede 11. april, men premierministeren fik ikke besked om rapporten, og det er ikke klart, hvilke tiltag - om nogen - der blev sat i værk som følge af tippet fra den udenlandske efterretningstjeneste.

- Da vi spurgte til efterretningsrapporten, kendte premierministeren (Ranil Wickremesinghe, red.) ikke til den, informerer sundhedsministeen.

Sri Lankas øverste sikkerhedsmyndighed, Sikkerhedsrådet, aflægger rapport direkte til præsidenten. Men Premierministeren bliver ikke længere inviteret med til møder i Sikkerhedsrådet på grund af en konflikt mellem ham og præsidenten, fortæller sundhedsministeren.

Konflikten mellem præsident Maithripala Sirisena og premierministeren har stået på siden oktober 2018.

Myndighederne i Sri Lanka har indført et udgangsforbud natten til tirsdag. Samtidig har landets regering fortsat lukket ned for alle større sociale medier og beskedtjenester.

Ekstra Bladet følger udviklingen tæt fra Sri Lanka.

