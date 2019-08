Overblik: 'USA under angreb indefra'

Der går nærmest ikke end dag, uden USA er ramt af et masseskyderi.

Alene i 2019 har der været flere masseskyderier, end der har været dage.

Overblik

Et masseskyderi defineres ved, at fire personer eller mere bliver dræbt eller såret. I nogle af de registrerede tilfælde, er der ikke nogen, der har mistet livet, mens der i andre tilfælde har været flere ofre.

På nedenstående kort har vi lavet en oversigt over de skyderier, hvor to eller flere personer har mistet livet.

Artiklen fortsætter under grafikken ...

Under overskriften 'USA er under angreb indefra. Ender det her nogensinde?' konkluderer CNN, at masseskyderier, som de to i weekenden, er blevet hverdag, og at politikerne ikke er i stand til at gøre noget ved problemet.

Lørdag og søndag blev USA endnu en gang ramt af masseskyderier i henholdsvis El Paso og Dayton. Her mistede i alt 30 mennesker livet, mens over 50 personer blev såret.

Artiklen fortsætter under grafikken ...

De fem værste skyderier i 2019 El Paso Det blodigste angreb i 2019, hvor 20 personer mistede livet, og 26 blev såret. Virginia Beach DeWayne Craddock skød og dræbte 13 personer og sårede 5, da han åbnede ild på sin tidligere arbejdsplads. Daytona 10 personer mistede livet og 26 blev såret inklusiv gerningsmandens søster, da en 24-årig gik amok på en bar. Aurora 45-årig Gary Martin skød og dræbte fem personer og sårede yderligere fem betjente i et varehus, hvor han netop var blevet fyret. Gilroy En madfestival i Californien udviklede sig dramatisk, da en mand skød og dræbte fire personer og sårede 12.

Uenige om løsning

Demokraterne og republikanerne kan ikke blive enige om en fælles løsning, der kan sætte en stopper for de her tilfælde. Mens demokraterne opfordrer til en strengere våbenlov og mindre hadfyldt debat om indvandrere, så mener republikanerne, at mediernes fokus på skyderierne er problemet.

'Hvad der tidligere skabte bekymring og debat i USA, er nu endnu mere skræmmende, fordi ... det er normalt,' skriver CNN.