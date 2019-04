Overlevede første eksplosion: Døde under flugten

En britisk far og hans to børn var i Sri Lanka under terrorangrebet. De overlevede første eksplosion på et hotel, men under deres flugt sprang endnu en bombe, der tog livet af de to børn

Et britisk søskendepar overlevede første eksplosion under terrorangrebet i Sri Lanka i søndags. Under flugten fra stedet eksploderede endnu en bombe, der slog de unge mennesker ihjel.

Daniel Linsey på 19 og hans søster Amelie Linsey på 15 spiste morgenmad på Shangri-La Hotel, da den første selvmordsbombe gik af. Det unge søskendepar flygtede fra stedet, men døde kort tid efter, da en anden bombe gik af.

Daniel Linsey blev 19 år. Privatfoto

Amelie Linsey blev 15 år. Privatfoto

Hjælp min søn

De to søskende var på ferie med deres far, Matthew Linsey. Han oplevede selv bombeangrebene på første hånd.

- Man kan ikke beskrive, hvor slemt det var. Folk skreg. Jeg var sammen med mine børn, men jeg kunne ikke se, om de var okay, det var helt mørkt. Jeg var bange for, at der ville komme endnu en eksplosion, så vi flygtede fra restauranten. Det var der, den næste eksplosion gik af, fortæller den 61-årige far til Daily Mail, efter han kom hjem til London.

- De var begge bevidstløse, men min søn så værre ud end min datter. En dame sagde, at hun ville tage sig af min datter, så jeg løb ud til en ambulance med min søn i armene. Jeg kørte imod hospitalet med min søn. Jeg råbte, hjælp min søn, hjælp min søn, hjælp min søn, men han klarede den ikke.

Datteren blev også kørt på hospitalet. Men selvom det ikke så ud til, at datteren havde nogen skader, mistede hun også livet.

Matthew Linsey er hjemme hos resten af sin familie i London. Privatfoto

Familien i sorg

Tilbage i England modtog familien den forfærdelige nyhed.

- Vi kan ikke forstå, at det her er sket. Jeg kan ikke beskrive, hvor katastrofalt det er. Man tror jo ikke, at det sker for en selv eller ens familie. Vi savner dem så meget allerede, fortæller familiens ældste søn, David Linsey, til Daily Mail.

- Min far er i chok, og han siger ikke så meget. Han prøver at være stærk for min mor og min 12-årige lillebror.

Storebroderen fortæller, at de i familien har besluttet, at de ikke vil se nyhederne, da de ikke er klar til at høre om den sikkerhed, der kunne have stoppet angrebene.

Skulle hjem samme dag

Matthew Linsey var sammen med sine to børn rejst i Asien over påsken. De var i Vietnam, inden de kom til Sri Lanka.

- Min lillebror har altid gerne villet til Sri Lanka, hvor han kunne se elefanter, fortæller David Linsey til Daily Mail.

Privatbillede taget på deres rejse i Vietnam. Amelie Linsey. Privatfoto

Familien skulle tilbringe nogle dage på den asiatiske ø, inden de skulle med et fly hjem senere på søndagen - selvsamme dag som det forfærdelige terrorangreb skete.

Det britiske søskendepar endte med at være to af de i alt 310 mennesker, der søndag mistede livet.