Overså advarsel om påskemassakre: Forsvarsminister kræves fyret

Forsvarsministreren og chefen for Sri Lankas politi kræves fyret af landets præsident. Det skyldes at de overså en advarsel om angrebene påskedag

Sri Lankas præsident kræver, at forsvarsministeren og landets politichef trækker sig fra deres stillinger efter massakren i Sri Lanka søndag.

Det skriver Washington Post.

Kravet fra præsidenten skyldes håndteringen af den advarsel, som blev sendt til myndighederne ti dage før angrebene.

Et brev fra en unavngiven afsender blev sendt til en ledende politimand, men beskeden nåede af uransalige årsager aldrig frem til forsvarsministeren eller præsidenten.

Advaret om bombe-angreb: Her er dokumentet

Dokumenterne med advarslen om det forstående angreb bar titlen 'INFORMATION OF AN ALLEGED PLAN ATTACK'.

'Udenlandske efterretningstjenester har informeret, at Mohammed Cassim Mohamed Zaharan alias Zaharan Hashmi, lederen af National Thowheeth Jama’ath, og hans følgere, planlægger et selvmordsangreb her i landet. De oplysninger, vi har, leder i retning af, at angrebene kan være målrettet katolske kirker i Colombo', lyder det blandt andet.

Vedlagt var også en lang række andre navne, adresser og telefonnumre på mistænkte.

Dokumentet blev sendt til 'Minesterial Security Division' 11. april.

Du kan læse hele dokumentet på engelsk her.