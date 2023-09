PET om 'terror-rede': Vi er opmærksomme!

Koran-krisen har øget truslen mod Danmark.

Terrororganisationen Al-Qaeda udsendte tidligere i august en erklæring, hvor de opfordrer til angreb mod netop mål i Danmark.

Et potentielt angreb frygter både en ekspert i radikalisering og Dansk Folkepartis næstformand kan komme fra den jyske hede.

Der ha flere gange været problemer med sikkerheden på Kærshovedgård.

Kærshovedgård i fokus

Tæt på Bording ligger det omstridte udrejsecenter Kærshovedgård nemlig. I både 2022 og 2023 har Center for Terroranalyse (CTA) advaret mod, at udviste kriminelle vil forsøge at danne nye eller styrke eksisterende terrornetværk på udrejsecentret.

I et et mailsvar til Ekstra Bladet oplyser PET, at man er yderst opmærksomme på udrejsecentret.

'Som det fremgår af 'Vurderingen af terrortruslen mod Danmark' fra marts 2023, kan der udgå en terrortrussel fra radikaliserede asylansøgere, afviste asylansøgere, anerkendte flygtninge samt migranter, der opholder sig i Danmark, og som påbegynder eller fortsætter en radikaliseringsproces efter ankomsten til Europa'.

'Det er desuden muligt, at enkelte udviste udlændinge med sympati for militant islamisme, og hvis udsendelse fra Danmark ikke kan effektueres, udgør en terrortrussel. PET er opmærksom på denne trussel og iværksætter løbende de nødvendige sikkerhedstiltag'.

'Hvordan ser PET truslen nu set i lyset af Al-Qaedas senere melding?'

'Den seneste tids koranskændinger i Danmark har medført en betydelig, negativ opmærksomhed fra blandt andet militante islamister. Dette påvirker trusselsbilledet i Danmark og truslen mod danske interesser i udlandet. Terrortruslen mod Danmark er fortsat i niveauet 'alvorlig', som er niveau fire ud af fem. Der er derfor ikke tale om, at PET har ændret niveauet. PET vurderer dog, at den seneste tids koranskændinger har skærpet terrortruslen inden for niveauet. PET følger den nuværende situation tæt og vurderer løbende, om det giver anledning til ændringer i trusselsbilledet samt iværksætter de nødvendige foranstaltninger.'

En reel fare

Men set i lyset af den seneste Al-Qaeda-trussel er myndighederne nødt til at skærpe deres fokus på Kærshovedgård endnu mere.

Det mener Saba Khalaj, der er cand.scient.pol fra Syddansk Universitet og foredragsholder om netop forebyggelse og radikalisering.

- Der er en reel fare. CTA siger selv, at nogle af de personer, som sidder inde for medvirken, planlægning eller udførelse af terror, bliver løsladt indenfor den nærmeste fremtid, og at de er så farlige, at de vil gøre Udrejsecenter Kærshovdgård til en terror-rede, når de flytter ind. De tror altså ikke på, at de her personer er blevet afradikaliseret under afsoning, men at de stadig er aktive i miljøet og vil forsætte deres had mod Danmark og Vesten, siger hun til Ekstra Bladet.

PET-alarm

Center For Terroranalyse skriver i en rapport fra 2022 om Kærshovedgård:

'Der er en koncentration af tidligere terrordømte og andre muligt radikaliserede løsladte, som er udvist i forbindelse med dom, på Udrejsecenter Kærshovedgård. I det kommende år er det sandsynligt, at antallet vil stige yderligere.'

'Det er sandsynligt, at nogle udviste terrordømte og personer med sympati for militant islamisme vil søge at etablere nye netværk eller styrke eksisterende netværk med ligesindede under ophold på Udrejsecenter Kærshovedgård,' skriver CTA.

Det samme budskab går igen i den seneste rapport fra Center For Terroranalyse, der er udsendt i foråret.