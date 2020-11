Politi bekræfter: Skyderi seks steder i Wien

Politiet oplyser, at der er tale om adskillige gerningsmænd under formodet terrorangreb i Wien

Adskillige personer bevæbnet med rifler har mandag aften affyret skud i Wien.

Det bekræfter politiet i Wien på Twitter.

Politiet oplyser, at skyderiet begyndte omkring klokken 20 på Seitenstettengasse, der ligger centralt i byen.

I alt har der været skyderi seks forskellige steder, oplyser politiet.

En person bekræftes omkommet, og adskillige meldes såret, heriblandt en betjent.

Én af de mistænkte er blevet skudt og dræbt af politiet. Flere gerningsmænd er ifølge politiet på fri fod.

Myndighederne oplyser sent mandag aften til tv-stationen ORT, at en formodet gerningsmand er blevet anholdt.

Tidligere på aftenen har den østrigske indenrigsminister oplyst, at man formoder, at der er tale om et terrorangreb. Motivet er endnu ukendt.