Politikilder: Millionærsønner bag bombemassakre

COLOMBO (Ekstra Bladet): To srilankanske millionærsønner spillede en central rolle i det voldsomme terrorangreb, der søndag dræbte 359 mennesker og sårede omkring 500.

Det oplyser politikilder til Ekstra Bladet.

Søndag morgen stillede 33-årige Inshaf Ahmed Ibrahim sig i kø til påskebuffeten på Cinnamon Grand Hotel, mens lillebror Ilham Ahmed Ibrahim på 31 år befandt sig i enten foyeren eller i køen til morgenmadsbuffeten på luksushotellet Shangri-La.

Omkring klokken ni omdannede de to brødre hotellerne til et inferno af død og ødelæggelse.

Blandt de dræbte var tre af Anders Holck Povlsens fire børn.

Eksklusivt kvarter

Da Ekstra Bladet onsdag morgen lokal tid besøger familiens luksus-villa i Colombo-forstaden Dematagoda, er der dog intet der tyder på, at området her skulle udklække fanatiske islamister.

Foran familiens hjem holder en stor, hvid BMW.

De store rækkehuse ligger tæt, og modsat store dele af den asiatiske storby lugter her af penge og eksklusivitet.

Foran familiens hus holder en stor BMW. Bilen er ejet af familiens overhoved, forretningsmanden Mohammed Yusuf Ibrahim.

Kun politiets afspærring, de bevæbnede vagter og en smadret port til garagen vidner om, at disse mure indtil i søndags var et centralt omdrejningspunkt og i perioder hjem for to radikale islamister.

- Det kommer bag på mig. Jeg kendte Inshaf. Han var en flink fyr. Jeg ringede indimellem til ham for at spørge ham om krydderipriser, fortæller forretningsmanden Zakir, der har et rækkehus klos op og ned ad familien Ibrahims hjem.

Som de øvrige naboer, Ekstra Bladet taler med, ønsker han ikke at få sit fulde navn frem. Frygten for repressalier er stor.

Ekstra Bladet har talt med flere naboer i området om familien. Ingen vil stille sig frem med fuldt navn og billede. De frygter repressalier. Denne unge mand har boet ved siden af familien i mere end 20 år. Foto: Anthon Unger

Intet tydede ifølge Zakir og andre naboer i området på, at familien var radikaliseret, selvom familien i de årtier, de har boet i huset, har holdt sig meget for sig selv.

Inshaf drev sin egen kobberfabrik, var særdeles aktiv i faderens store krydderivirksomhed og var gift.

Han var pænt klædt. Brugte penge på internationalt mærketøj og var glad for store biler.

På Inshafs kobberfabrik møder Ekstra Bladet en gruppe arbejdsfolk fra Bangladesh. De fortæller, at de intet vidste om bombeangrebene, og at der efter deres opfattelse ikke er bygget bomber på fabrikken. De fortæller også, at Inshaf dagligt kom på fabrikken, og at de srilankanske ansatte er alle blevet anholdt af politiet. Heller ikke de tør stå frem. Foto: Anthon Unger

Kobber ligger efterladt på Inshafs fabrik. Foto: Anthon Unger

Hør mere her. Foto/redigering: Anthon Unger/Lasse Mehrfeld Brøndal

- Han var meget intelligent og en seriøs forretningsmand, der rejste meget. Han virkede ikke radikaliseret. Det er virkeligt uhyggeligt, siger Zakir.

Ilham derimod beskrives som mindre intelligent, og som den resterende del af familien holdt han sig for sig selv.

- Jeg snakkede kun sjældent med ham. Han virkede genert og lidt sky, men det får jo ikke en til at tænke, at han er ved at planlægge et terrorangreb.

- Det virker fuldstændig hovedløst.

Flere politifolk dræbt i dramatisk aktion

Få timer efter terrorangrebene blev nationale sikkerhedsstyrker sendt i aktion i familien Ibrahims luksusvilla i Dematagoda.

Men aktionen udviklede sig til endnu en tragedie, da flere bomber eksploderede inde i huset.

- Jeg var i mit hus, da der pludseligt lød et ordentligt brag. Få minutter senere ramte en eksplosion mere, og hele bagvæggen af huset blev blæst ud, forklarer Zakir, der ejer luksushuset lige bag familien Ibrahim.

Han befandt sig i huset i sit eget hus, da sikkerhedsstyrkerne rykkede ind.

Fra Zakirs tagterrasse kan man kigge ned i krateret, hvor murbrokker og pigtråd ligger hulter til bulter.

Tre politifolk blev dræbt, mens lokale medier rapporterer, at Inshafs kone og tre af parrets børn også skulle være blevet dræbt i eksplosionerne.

- Det var kaos. Det var regulær krig. Jeg troede, de havde valgt at bombe hele området efter terrorangrebene inde i byen.

Politiet arbejder ud fra en teori om, at bomberne i huset blev udløst af Inshafs kone.

Indiske efterretningskilder oplyser til mediet First News, at Inshafs kone, Fatima, samt tre af parrets børn skulle være dræbt i eksplosionen i huset i Dematagoda. Foto: Anthon Unger

Sønner af krydderikonge

Inshaf og Ibrahim er sønner af krydderikongen Mohammed Yusuf Ibrahim, der er blevet millionær på sin eksportvirksomhed Ishana Exports.

Foruden de to selvmordsbombere oplyser naboer, at han har fire sønner og tre døtre.

Mohammed Yusuf Ibrahim har ifølge det lokale engelsksprogede medie First Post tætte forbindelser til den srilankanske regering.

Således rapporterer mediet, at den velhavende forretningsmand skulle være tætte venner med landets industriminister og flere gange have deltaget ved sociale arrangementer hos Sri Lankas tidligere præsident Mahinda Rajapaksa.

- Familien har et meget stærkt netværk, siger en nabo om familiens forbindelse til Sri Lankas øverste politiske top.

I forbindelse med terrorangrebet er Mohammed Yusuf Ibrahim blevet anholdt, men naboerne i området tvivler på, at krydderikongen var vidende om angrebet.

- Det ville ikke give nogen mening. Sønnerne må været gået bag hans ryg, siger en nabo, der har boet side om side med familien i mere end 20 år.