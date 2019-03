Rigspolitiet advarer: Del ikke New Zealand-video

49 mennesker har indtil videre mistet livet som følge af et terrorangreb mod to moskéer i den newzealandske by Christchurch.

Her trængte en bevæbnet gerningsmand fredag klokken 13.40 lokal tid ind i moskéerne og skød mod tilfældige.

Angrebet på den første moské blev livestreamet på Facebook, og selvom det sociale medie fjernede den oprindelige video, florerer den stadig i stor stil på nettet.

Det får nu Rigspolitiet til at advare mod, at man deler den voldsomme video.

- Lad være med at dele videoen. Det er utroligt krænkende for de efterladte og kan i visse tilfælde være strafbart at dele den form for materiale, siger Mikael Wern, der er politiinspektør ved Nationalt Efterforskningscenter i Rigspolitiet, i en pressemeddelelse.

- Samtidig er det en voldsom oplevelse både at se og modtage den slags videoer, og det kan få vidtrækkende konsekvenser for en selv, siger han.

Rigspolitiet henviser til, at en række personer er blevet sigtet for at dele en video, der viser en kvinde blive dræbt i Marokko. Her er de fleste sigtet for at dele noget, der vedrører andres private forhold, mens enkelte også er sigtet for at billige terrorisme. Altså kan det være strafbart at dele en sådan video, uanset hvad formålet er.

Delte manifest

Fire personer er blevet anholdt i New Zealand i forbindelse med terrorangrebet mod de to moskeer.

Heraf har det dog vist sig, at en af dem ikke har noget med hændelsen at gøre, og to andres rolle undersøges stadig. Den fjerde vurderes ikke desto mindre til at være hovedbagmanden, og han bliver lørdag fremstillet for en dommer og sigtet for drab.

Newzealandsk politi har ikke bekræftet identiteten på manden, ud over at der er tale om en 28-årig australsk statsborger.

Der er efter alt at dømme tale om den samme mand, som livestreamede de mange grufulde drab, og som desuden har lavet et 74 sider langt manifest, hvor han skriver om baggrunden for angrebet.

New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, erklærede fredag morgen dansk tid, at der var tale om et terrorangreb, og at 'der var tale om et af de mørkeste øjeblikke i landets historie'.