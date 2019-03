Sagsøger Facebook og Google efter moskedrab

En muslimsk gruppe i Frankrig sagsøger Facebook og Google for at lade manden, som angreb to moskéer i New Zealand og dræbte 50 mennesker, streame angrebet direkte.

Gruppen The French Council of the Muslim Faith (CFCM) har rettet sagen mod de franske afdelinger hos de to tech-giganter med begrundelsen:

- At transmittere en besked med voldelig indhold, der tilskynder terrorisme, eller af en natur, der højst sandsynlig vil krænke menneskelig værdighed og blive vist til en mindreårig, skriver AFP.

I Frankrig kan en sådan sag være strafbar med op mod tre års fængsel og give en bøde på 75.000 euro - svarende til 560.000 kroner.

Gerningsmanden bag angrebet 15. marts i Christchurch streamede skyderiet i moskéerne direkte på Facebook.

Efterfølgende blev videomaterialet også delt på andre videohjemmesider herunder YouTube.

Facebooks franske afdeling siger til AFP, at den nu vil undersøge søgsmålet.

Afdelingen tilføjer, at 'terrorhandlinger og hadtaler ikke hører hjemme på Facebook, og dens tanker går til de pårørende og hele det muslimske samfund, der er berørt af tragedien.'

- Vi har gjort meget for at fjerne videoen fra vores platforme. Vi samarbejder med myndigheder, og vores hold er stadig i fuld gang, tilføjer afdelingen.

Selve livestreamingen varede 17 minutter og blev delt på mange forskellige platforme.

Ifølge CFCM tog det Facebook 29 minutter fra streamingen begyndte, til at den blev taget ned.