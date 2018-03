Skolelærer ville skabe børnehær af elever: - De skulle være martyrer

Det er sjældent en god idé at blande IS-tilhænger og lærer i samme sætning. Ikke desto mindre formåede en lærer i London at undervise børn helt ned til 11-års alderen i, hvordan man udfører et terrorangreb

Normalt er henrettelser og militær-propaganda noget, der bliver holdt langt væk klasselokalerne, når der skal undervises børn.

Det var dog virkeligheden, da den 25-årige Umar Haque indtog klasselokalet på en muslimsk skole i London.

Nu er han dømt skyldig i at forberede og hverve børn til at udføre terror.

Ville lave en børnehær

Umar Haque opfordrede elever til at udøve skuespil, hvor de genskabte forskellige tidligere terrorangreb.

Blandt andet skulle han have tvunget dem til at genskabe terrorangrebet på Westminster Bridge i London. Her mejede en terrorist flere fodgængere ned i en lejet varevogn fyldt med sprængstoffer, og derefter stak han en politibetjent ihjel. Angrebet endte med at tage livet af fem personer.

- Hans plan var, at skabe en hær af børn, der kunne være med til at udføre talrige terrorangreb i London, siger chef for Metropolitan Police's Counter Terrorism Command Dean Haydon til Reuters.

Ud af de 110 børn, som Umar Haque har undervist, er 35 af dem lige nu under overvågning af de sociale myndigheder. Seks af dem fortalte detaljeret i retten, hvordan de blevet undervist i, hvordan man slås, og hvordan de bygger sig selv stor og stærke.

Børnene er alle i alderen 11 til 14 år.

En loyal IS-tilhænger

Den nu tidligere underviser så sig selv som en trofast tilhænger af terrororganisationen Islamisk Stat.

- Han viste både eleverne videoer af halshugninger og andre terroraktiviteter.

Målene for angrebene var primært baseret i det centrale London og indebar både Big Ben, dronningens soldater, indkøbscentre, banker og forskellige mediehuse.

- Børnene blev forberedt på et efterliv som matyrer, fortsætter Dean Haydon.

Turde ikke fortælle noget

Indtil Haques frygtindgydende planer blev opdaget, var der ingen, der havde bange anelser.

- Børnene var lammet af frygt, så de turde ikke sige noget, siger Haydon.

Og hvis de gjorde, vil deres forældre få samme skæbne, som dem i halshugnings-videoerne, truede Haque.

Umar Haque er blevet kendt skyldig i forholdene mod ham, mens den endelige dom med strafudmåling forventes af falde i slutningen af marts.