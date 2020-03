Specialenhed indsat efter Sri Lanka-terror

Påske-terroren i Sri Lanka sidste år kostede 258 mennesker livet, da hoteller og kirker blev angrebet.

Medlemmer af National Thawheed Jamaat, en lokal islamistisk gruppe, blev udråbt til at stå bag selvmordsbomberne, men det retslige efterspil er langt fra forbi.

Anne og Anders Holch Povlsen har netop fået tvillinger. Sidste år blev tre af Bestseller-parrets børn dræbt her på hotel Sangri-La. Foto: Anthon Unger

De efterladte kræver svar – og gerne domme.

Hvorfor valgte Zahran Hashim, Ilham Ahmed Mohamed Ibrahim, Inshaf Ahmed, Mohamed Azzam Mubarak Mohamed, Ahmed Muaz, Mohamed Hasthun, Mohamed Nasser Mohamed Asad, Abdul Latheef og Fathima Ilham at dø og dræbe på samme tid.

De manglende svar piner blandt andet den katolske ærkebiskop i hovedstaden Columbo, kardinal Malcolm Ranjith.

- Påske-angrebene skal efterforskes grundigt, og vi kræver at få sandheden om, hvem der stod bag, hvem der finansierede angrebene og hvem, der inspirerede angrebene, sagde ærkebiskoppen forleden til lokale medier.

Mindehøjtidelighed i Sri Lanka for de dræbte i dagene efter terrorangrebene i påsken sidste år. Foto: Anthon Unger

Gotabaya Rajapaksa blev i november præsident i Sri Lanka efter en valgkamp med terror-bekæmpelse i centrum, og ø-rigets nye stærke mand er ikke tilfreds med hastigheden i opklaringsarbejdet.

Derfor udpegede regeringen i sidste måned en ny specialenhed, der skal hjælpe politiet.

Den næstkommanderende for Sri Lankas politi forklarede tidsforbruget med, at der blev gået systematisk til værks, og at antallet af skyldige sandsynligvis er meget større end antallet af døde selvmordsbombere.

Deputy Inspector General of Police Ajith Rohana forklarede, at han fortsat har 12 mand på sagen, som har udmøntet sig i følgende: 600 afhøringer, 216 arrestationer og 153 varetægtsfængslinger.