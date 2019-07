Storbritannien advarer: Større risiko for flyterror

Der er lige nu ekstra fare for terror mod fly i Egypten.

Sådan lød konklusionen fra Storbritanniens udenrigsministerium fredag, hvorefter flyselskabet British Airways har valgt at aflyse alle afgange til Egyptens hovedstad, Kairo, de næste syv dage.

'Der er en forhøjet risiko for terrorisme mod flytrafik. Ekstra sikkerhedsforanstaltninger er allerede sat i gang for fly, der flyver fra Egypten til Storbritannien', lyder vurderingen på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Sikkerheden er en prioritet

De passagerer, som lørdag blev forhindret i at stige ombord på deres fly til Kairo, fik ikke at vide, præcis hvorfor flyet var blevet aflyst. De fik dog at vide, at der ikke ville være nogle andre afgange de næste syv dage.

En talsperson for British Airways understreger, at sikkerheden er en topprioritet for flyselskabet, skriver BBC.

- Vi går hele tiden igennem vores sikkerhedsforanstaltninger i alle lufthavne, vi benytter, rundt omkring i verden. Vi har aflyst afgangene til Kairo i syv dage som en sikkerhed for at kunne vurdere situationen mere nøje.

- Sikkerheden omkring vores kunder og personale er altid vores prioritet, og vi ville aldrig tage afgang, hvis ikke det var sikkert, siger talspersonen.

En talsperson for lufthavnen i Kairo oplyser, at de ikke er blevet informeret om aflysningerne af British Airways.