Terrorfrygt: Islamist anholdt

Tysk medie fortæller, at politifolk skulle angribes

Politiet i delstaten Niedersachsen har anholdt mand, der ifølge myndighederne har islamistiske tilbøjeligheder.

Manden er nu varetægtsfængslet, skriver Bild.

Ifølge det tyske medies oplysninger mistænkes manden for at have planlagt terroranslag i form af angreb på politibetjente.

Manden blev anholdt fredag 5. november. Samme dag gennemførte politiet andre steder i Tyskland ransagninger, blandt andet i Osnabrück, i kølvandet på terrorangrebet i Wien.

Ransagningerne og anholdelsen hænger dog ikke sammen, oplyser en politi-talsmand til tv-stationen NDR.