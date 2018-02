To fra Jihadi-Johns henrettelses-bande anholdt

To britiske mænd, som menes at have været del af henrettelses-bande fra Islamisk Stat, er blevet anholdt af syrisk-kurdiske soldater

To britiske mænd, som menes at have været medlemmer af en berygtet IS-bande, der opererede i Syrien frem til 2015, er blevet arresteret af syrisk-kurdiske soldater, oplyser embedsmænd fra det amerikanske udenrigsministerium..

Det skriver BBC.

Der er tale om Alexanda Kotey og El Shafee Elsheikh, som er de sidste af i alt fire britiske medlemmer af banden, der har været omtalt som 'The Beatles' på grund af bandemedlemmernes britiske accent.

Amerikanske embedsmænd fortæller, at 'henrettelses-banden' halshuggede flere end 27 vestlige gidsler og torturerede endnu flere. Flere af henrettelserne blev optaget på video og publiceret på internettet, hvor bødlerne optrådte maskeret. Men det stod hurtigt klart, at i hvert fald en af bødlerne måtte have tilknytning til England på grund af sin signifikante London-accent.

Lederen af gruppen var Mohammed Amwazi, der også er kendt som Jihadi-John. Han blev dræbt i et luftangreb i Syrien i 2015. Et andet medlem af henrettelses-kvartetten er Aine Davis, som blev fængslet i Tyrkiet sidste år sigtet for terrorisme.

De nye anholdelser er ifølge BBC blevet bekræftet af ledende amerikanske embedsmænd. Men detaljer om mændenes tilfangetagelse er endnu ikke kommet frem.

Det amerikanske udenrigsministerium oplyser, at de fire mænd var ansvarlige for halshugningen af adskillige vesterlændinge. Herunder de amerikanske journalister James Foley og Steven Sotloff samt nødhjælpsarbejderen Peter Kassig.