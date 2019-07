Tre mænd anholdt for plan om angreb på mål i Australien

Australiens antiterrorpoliti har tirsdag anholdt tre mænd under razziaer forskellige steder i Sydney for at forhindre et angreb inspireret af den militante gruppe Islamisk Stat.

To af de anholdte er ifølge politiet sigtet for at være medlemmer af Islamisk Stat.

Australien er en af USA's nære allierede, og landet har været i forhøjet alarmberedskab for angreb fra radikale grupper siden 2014. Myndighederne siger, at der siden er forhindret 16 planlagte større angreb.

De to mænd, som er sigtet for at være medlemmer af Islamisk Stat, er 20 og 23 år.

Gruppen var i en tidlig fase af planlægningen af angrebene.

- De havde en række forskellige mål i tankerne - blandt andet politistationer, forsvarsanlæg, ambassader, offentlige bygninger, domstole og kirker, siger Ian McCartney, som er med i ledelsen af Australiens Føderale Politi.

- Der er stadig folk iblandt os, som vil os ondt. Jeg vil sige, at de ikke repræsenterer den islamiske tro. Deres handlinger er kriminelle, og de repræsenterer had og terror.

Politiet har foretaget anholdelserne, efter at de havde samlet tilstrækkeligt bevismateriale til at anklage de tre mænd. Men der er ikke oplyst videre detaljer om dette.

En tredje mand, der er 30 år, og anholdt sammen med de to andre, er også anklaget for socialt bedrageri.

Islamisk Stats selverklærede kalifat i Irak og Syrien blev udråbt i 2014. Den ekstremt voldelige gruppe er siden blevet fordrevet fra alt det territorium, som den kontrollerede i de to lande, men gruppen udgør fortsat en trussel som en undergrundsbevægelse.

McCarthy siger, at manden, som er anklaget som hovedmanden bag angrebsplanerne, har været jagtet af de australske myndigheder siden sidste sommer, hvor han forlod Libanon.

Han står for at blive idømt livsvarigt fængsel, hvis han findes skyldig i de anklager, der rejses mod ham. De to andre mænd risikerer op til 10 års fængsel.

De tre mænd lærte hinanden at kende gennem sociale medier, siger politiet.