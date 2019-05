Tysk IS-brud i retten: Jeg skulle hele tiden vaske op selv

Livet i Islamisk Stat viste sig ikke at være et drømmeliv for 32-årig tysk kvinde

En 32-årig tysk kvinde, der i tyske medier går under navnet Sabine S., er tiltalt for at have tilsluttet sig Islamisk Stat. I forgangne uge begyndte retssagen mod hende ved Retten i Stuttgart.

Kvinden konverterede til Islam i 2008. I 2013 forlod hun Tyskland, sin mand og to børn, og rejste ned til den selverklærede Islamiske Stat, hvor hun kort efter ankomsten ifølge Bilds oplysninger blev gift med en IS-kriger, som hun fik yderligere to børn med.

Hun er tiltalt for medlemskab af en terror-forening, forberedelse af propaganda og krigsforbrydelser ligesom hun er tiltalt for at have besiddet forskellige skydevåben.

I forhold til propaganda-delen har hun blandt andet berettet om livet i Islamisk Stat på en blog kaldet 'Min start på et nyt liv'. Et af indlæggende på bloggen handler om henrettelser af modstandere af Islamisk Stat, som hun selv havde overværet.

Omtalte blogindlæg bærer titlen 'Köpfchen ab' - på dansk 'af med de små hoveder'.

Ved retssagens første dag havde hun medbragt en 120 sider lang erklæring, hun havde skrevet forud for retssagen.

Det skriver Bild, der fulgte retsmødet.

I erklæringen fortæller hun, hvordan kvinderne i Islamisk Stat konstant bagtalte hinanden. Hun klager over, at hun selv skulle vaske op og gøre rent, fordi der ikke var nogen opvaskemaskine.

Hun beskriver, hvordan hun blev såret i fingeren ved et raketangreb, og at de hele tiden flyttede rundt på grund af krigen.

Desuden fortalte hun, hvordan det efter et år gik op for hende, at hendes IS-mand også havde en anden kvinde, som han havde gjort gravid.