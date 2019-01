Tysk politi anholder tre mænd på terrormistanke

Tre irakiske mænd er anholdt i Tyskland på mistanken om, at de planlagde et angreb med sprængstoffer.

Det skriver Associated Press.

Mændene blev pågrebet onsdag morgen, da tysk politi slog til mod ejendomme i Dithmarschen, der ligger syd for den danske grænse.

To mænd på 23 år, identificeret som Shahin og Hersh, mistænkes for at forberede et bombeangreb, mens den tredje mand, 36-årige Rauf, angiveligt kun havde ydet assistance.

- Dette viser, at truslen fra islamisk terror fortsat er høj, siger Holger Muench, der er chef for det tyske forbundspoliti.

Det er ikke umiddelbart klart, hvornår de tre mænd kom til Tyskland, men de har alle status som flygtning.

Politifolk bringer onsdag de anholdte mænd til et føderalt domhus i Karlsruhe. Foto: AFP

Ifølge Frauke Koehler, talsperson for anklagemyndigheden, var mændene ikke nået langt i deres planlægning.

- Vi mener, at Shahin og Hersh var fast besluttede på at gennemføre angrebet, siger Koehler og forklarer, at der endnu ikke var et konkret mål og tidspunkt.

Koehler oplyser, at mændene udviser sympati for Islamisk Stat, men der er ikke beviser for, at de er medlemmer af terrorbevægelsen.

I december downloadede den ene af mændene en manual om, hvordan man fremstiller en bombe. Samtidig udførte mændene en test med 250 gram krudt, der stammede fra nytårsfyrværkeri.

Tog køretimer

Ifølge anklagerne forsøgte de også at erhverve sig skydevåben. De fik kontakt til endnu en irakisk mand, der tilbød at sælge en russisk Makarov 9mm pistol, men prisen - 1200 euros - var åbenbart for høj, og handlen blev aldrig gennemført.

Et muligt angreb skulle ifølge anklageren udføres ved hjælp af et køretøj, og den ene af mændene var begyndte at tage køretimer, skriver Associated Press.

I 2015-2016 ankom over en million asylansøgere til Tyskland, hovedparten ankom fra Syrien, Irak og Afghanistan.